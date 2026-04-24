Terreno de Zeca Pagodinho vira horta comunitária e beneficia moradores de Duque de Caxias

Zeca Pagodinho, nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1959, e se consolidou ao longo das últimas décadas como um dos maiores e mais populares nomes do samba. Criado no bairro de Irajá, na Zona Norte carioca, ele frequentou desde cedo rodas de samba. Antes da fama, teve ocupações simples, como office-boy e apontador de jogo do bicho, experiências que também contribuíram para a construção de sua persona popular e ligada ao cotidiano do subúrb Foto: Instagram @zecapagodinho foto de Carlos Leite