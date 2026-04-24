Escotismo: um movimento centenário que une educação, aventura e valores humanos

No Brasil, o escotismo chegou poucos anos depois de sua criação, em 1910, trazido ao país por militares e marinheiros que tiveram contato com o movimento na Europa. A organização nacional se consolidou com a criação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB) em 1924, no Rio de Janeiro, entidade sem fins lucrativos que até hoje coordena as atividades no país e tem sede em Curitiba, no Paraná. Foto: Divulgação