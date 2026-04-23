Raças de cavalos são valorizadas em diferentes partes do mundo

Essa raça não é muito grande (varia de 1,37 a 1,52m) . Tem crina macia que não se destaca nos filhotes, mas ganha exuberância nos adultos. Seu galope é enérgico e elegante. Sempre na cor caramelo ou castanho. Perfeitos para equitação, adestramento e arreio. Foto: Matthias Walther wikimedia commons