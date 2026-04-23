Placas veiculares ‘padrão Mercosul’ têm diferenças sutis; saiba quais são e entenda o projeto que busca alterar modelo brasileiro

No território brasileiro, o novo padrão passou a ser obrigatório em 1º de dezembro de 2018 para veículos novos e em situações específicas, como transferência de município ou substituição da placa. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a implementar o sistema, funcionando como um "teste" antes da expansão gradual para outras unidades da federação. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo