Só R$ 30 de aluguel! Brasileiro ganha destaque na web ao mostrar vida na China em casa de 28 m²

"A empresa meio que era 'dona' desses locais e deu esse direito para ela alugar sempre por um preço abaixo (do preço de mercado). E agora somos eu e minha esposa que moramos aqui", contou ele. Após a reorganização urbana promovida pelo governo, esses espaços foram subdivididos entre diferentes moradores. Ao longo dos anos, novas divisões internas e adaptações informais ampliaram a capacidade habitacional desses pátios. Foto: Reproduc?a?o @chinaem360