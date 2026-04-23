‘Invadiu’ cidade proibida, aprendeu 26 línguas e visitou o Brasil: conheça a história impressionante do explorador britânico Richard Burton

Sua morte, em 1890, selou o fim de uma era, mas o mistério sobre o que se passava em sua mente permaneceu. Isso porque sua esposa, Isabel, em um ato de proteção à imagem do marido, queimou manuscritos valiosos no dia seguinte ao seu falecimento. Entre os textos perdidos estava uma tradução inédita do tratado árabe "O Jardim Perfumado", escrito no século 15, na qual Burton havia trabalhado durante mais de uma década. Foto: Domi?nio Pu?blico