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Estilo de Vida

O que você come pode influenciar inflamações no corpo

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Redação Flipar
  • O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença.
    O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença. Foto: Divulgação
  • Alimentos ultraprocessados Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas.
    Alimentos ultraprocessados Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas. Foto: Mike Mozart wikimedia commons
  • Açúcar refinado e doces industrializados Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas.
    Açúcar refinado e doces industrializados Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas. Foto: freepik
  • Frituras O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular.
    Frituras O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular. Foto: reprodução tudogostoso.com.br
  • Embutidos e carnes processadas Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade.
    Embutidos e carnes processadas Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos.
    Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos. Foto: Youtube/ RANGO
  • Bebidas alcoólicas Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo.
    Bebidas alcoólicas Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo. Foto: StockSnap por Pixabay
  • Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um.
    Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um. Foto: Anastasia Gepp pixabay
  • Leite e derivados Podem causar inflamação em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite. Nesses casos, provocam inchaço, desconforto intestinal e irritação.
    Leite e derivados Podem causar inflamação em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite. Nesses casos, provocam inchaço, desconforto intestinal e irritação. Foto: Imagem de ha11ok por Pixabay
  • Glúten Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado.
    Glúten Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Ovos Podem provocar inflamaÃ§Ã£o apenas em indivÃ­duos alÃ©rgicos ou sensÃ­veis, especialmente Ã  clara, causando reaÃ§Ãµes digestivas ou na pele.
    Ovos Podem provocar inflamaÃ§Ã£o apenas em indivÃ­duos alÃ©rgicos ou sensÃ­veis, especialmente Ã  clara, causando reaÃ§Ãµes digestivas ou na pele. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
  • Soja Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos.
    Soja Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos. Foto: Divulgação/Clube Extra
  • Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população.
    Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população. Foto: Pixabay
  • Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento.
    Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento. Foto: Imagem de HomeMaker por Pixabay
  • Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos.
    Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos. Foto: Feijão Rajado - Feijões - Divulgação/Camil
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