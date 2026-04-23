Jogos de mesa e tabuleiro continuam unindo estratégia e diversão

Ao longo dos séculos, os jogos de mesa e de tabuleiro se consolidaram como parte importante da cultura do lazer, atravessando épocas e se reinventando conforme as necessidades da sociedade. Assim, tornaram-se símbolos de diversão coletiva e tradição cultural transmitida entre gerações. Veja alguns exemplos:Os jogos de mesa e tabuleiro acompanham a humanidade desde as civilizações antigas. Além de entretenimento, estimulam raciocínio, memória e tomada de decisões, além de fortalecer a convivência Foto: Imagem gerada por i.a