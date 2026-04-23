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Olhar para o sol causa terçol? Entenda o mito e o que realmente afeta os olhos

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Redação Flipar
  • O surgimento do terçol está ligado, na maioria das vezes, à ação de bactérias presentes naturalmente na pele. Quando há obstrução das glândulas sebáceas da pálpebra, esses microrganismos se multiplicam e provocam a inflamação. Má higiene ocular e contato frequente das mãos com os olhos favorecem esse processo.
    O surgimento do terçol está ligado, na maioria das vezes, à ação de bactérias presentes naturalmente na pele. Quando há obstrução das glândulas sebáceas da pálpebra, esses microrganismos se multiplicam e provocam a inflamação. Má higiene ocular e contato frequente das mãos com os olhos favorecem esse processo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Entre os sintomas mais comuns estão dor local, vermelhidão, inchaço e a formação de um pequeno ponto com pus. Em alguns casos, pode haver leve inchaço ao redor do olho. Embora incomode, o terçol raramente afeta a visão de forma significativa.
    Entre os sintomas mais comuns estão dor local, vermelhidão, inchaço e a formação de um pequeno ponto com pus. Em alguns casos, pode haver leve inchaço ao redor do olho. Embora incomode, o terçol raramente afeta a visão de forma significativa. Foto: Andre Riemann - wikimedia commons
  • O tratamento costuma ser simples e pode ser feito em casa. Compressas mornas aplicadas sobre a região ajudam a aliviar a dor e a acelerar a drenagem natural. Evitar espremer o local é fundamental para não piorar a inflamação ou espalhar a infecção.
    O tratamento costuma ser simples e pode ser feito em casa. Compressas mornas aplicadas sobre a região ajudam a aliviar a dor e a acelerar a drenagem natural. Evitar espremer o local é fundamental para não piorar a inflamação ou espalhar a infecção. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Os cuidados diários fazem diferença na prevenção. Manter as mãos limpas, evitar compartilhar maquiagem e higienizar corretamente os olhos são medidas importantes. Quem usa lentes de contato deve redobrar a atenção com a limpeza e o armazenamento adequado.
    Os cuidados diários fazem diferença na prevenção. Manter as mãos limpas, evitar compartilhar maquiagem e higienizar corretamente os olhos são medidas importantes. Quem usa lentes de contato deve redobrar a atenção com a limpeza e o armazenamento adequado. Foto: Imagem Freepik
  • O terçol pode surgir em qualquer idade, desde crianças até idosos. No entanto, pessoas com baixa imunidade, blefarite ou tendência à oleosidade na pele podem ter maior propensão. Em geral, desaparece em poucos dias, mas, se persistir ou se tornar recorrente, o ideal é buscar avaliação médica.
    O terçol pode surgir em qualquer idade, desde crianças até idosos. No entanto, pessoas com baixa imunidade, blefarite ou tendência à oleosidade na pele podem ter maior propensão. Em geral, desaparece em poucos dias, mas, se persistir ou se tornar recorrente, o ideal é buscar avaliação médica. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Na verdade, olhar diretamente para o sol pode causar danos sérios aos olhos, principalmente na retina, que é a parte responsável pela formação das imagens.
    Na verdade, olhar diretamente para o sol pode causar danos sérios aos olhos, principalmente na retina, que é a parte responsável pela formação das imagens. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Esse quadro é conhecido como queimadura solar da retina (retinopatia solar) e pode levar a visão embaçada, manchas escuras no campo de visão e até perda permanente da visão em casos mais graves.
    Esse quadro é conhecido como queimadura solar da retina (retinopatia solar) e pode levar a visão embaçada, manchas escuras no campo de visão e até perda permanente da visão em casos mais graves. Foto: Reprodução de TV
  • A exposição intensa à luz solar também pode provocar desconforto imediato, como dor, lacrimejamento e sensibilidade à luz. Diferentemente do mito do terçol, esses efeitos têm base científica e estão ligados à radiação ultravioleta e à intensidade da luz solar.
    A exposição intensa à luz solar também pode provocar desconforto imediato, como dor, lacrimejamento e sensibilidade à luz. Diferentemente do mito do terçol, esses efeitos têm base científica e estão ligados à radiação ultravioleta e à intensidade da luz solar. Foto: Divulgação Biblioteca Virtual em Saúde
  • A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de energia emitida pelo Sol que faz parte do espectro da luz, mas não pode ser vista pelos olhos humanos. Ela está logo além da luz violeta e possui mais energia do que a luz visível, o que explica sua capacidade de causar efeitos no corpo.
    A radiação ultravioleta (UV) é um tipo de energia emitida pelo Sol que faz parte do espectro da luz, mas não pode ser vista pelos olhos humanos. Ela está logo além da luz violeta e possui mais energia do que a luz visível, o que explica sua capacidade de causar efeitos no corpo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Por isso, nunca é recomendado olhar diretamente para o sol, nem mesmo por poucos segundos, sem proteção adequada.o ideal é usar óculos de sol com proteção UV 100% (ou UV400), que bloqueiam tanto os raios UVA quanto UVB.
    Por isso, nunca é recomendado olhar diretamente para o sol, nem mesmo por poucos segundos, sem proteção adequada.o ideal é usar óculos de sol com proteção UV 100% (ou UV400), que bloqueiam tanto os raios UVA quanto UVB. Foto: Pixabay
  • Não basta que a lente seja escura: se não tiver filtro UV, ela pode até piorar a exposição, já que a pupila dilata.Chapéus ou bonés com aba também ajudam a reduzir a incidência direta de luz nos olhos.
    Não basta que a lente seja escura: se não tiver filtro UV, ela pode até piorar a exposição, já que a pupila dilata.Chapéus ou bonés com aba também ajudam a reduzir a incidência direta de luz nos olhos. Foto: Divulgação
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