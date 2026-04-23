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Amarelinha: a brincadeira simples que atravessa gerações e culturas

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Redação Flipar
  • Hoje, a amarelinha existe em países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, cada um com suas próprias versões. Em inglês, por exemplo, é chamada de “hopscotch”. Apesar das diferenças, a essência da brincadeira permanece a mesma: pular entre casas desenhadas no chão seguindo uma sequência.
    Hoje, a amarelinha existe em países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, cada um com suas próprias versões. Em inglês, por exemplo, é chamada de “hopscotch”. Apesar das diferenças, a essência da brincadeira permanece a mesma: pular entre casas desenhadas no chão seguindo uma sequência. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A participação é simples e acessível, geralmente envolvendo duas ou mais crianças, embora possa ser praticada individualmente. Não há limite rígido de idade, o que faz da amarelinha uma atividade inclusiva e fácil de organizar em qualquer espaço aberto, como calçadas, pátios ou quadras.
    A participação é simples e acessível, geralmente envolvendo duas ou mais crianças, embora possa ser praticada individualmente. Não há limite rígido de idade, o que faz da amarelinha uma atividade inclusiva e fácil de organizar em qualquer espaço aberto, como calçadas, pátios ou quadras. Foto: Rawpixel Freepik
  • A dinâmica da brincadeira consiste em desenhar um diagrama no chão, normalmente numerado, e lançar um objeto — como uma pedra — em uma das casas. O participante deve percorrer o trajeto pulando em um pé só ou com os dois, evitando a casa onde o objeto caiu, o que exige equilíbrio e atenção.
    A dinâmica da brincadeira consiste em desenhar um diagrama no chão, normalmente numerado, e lançar um objeto — como uma pedra — em uma das casas. O participante deve percorrer o trajeto pulando em um pé só ou com os dois, evitando a casa onde o objeto caiu, o que exige equilíbrio e atenção. Foto: Pixabay
  • Mais do que um passatempo, a amarelinha carrega forte valor cultural e tradicional. Ela é transmitida de geração em geração, muitas vezes sem regras escritas, apenas pela observação e repetição. Esse caráter oral contribui para sua permanência ao longo do tempo.
    Mais do que um passatempo, a amarelinha carrega forte valor cultural e tradicional. Ela é transmitida de geração em geração, muitas vezes sem regras escritas, apenas pela observação e repetição. Esse caráter oral contribui para sua permanência ao longo do tempo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Com a evolução das cidades e das formas de lazer, a amarelinha ganhou novas versões, incluindo formatos educativos e digitais. Mesmo assim, continua sendo símbolo de simplicidade e criatividade, mostrando que brincadeiras tradicionais ainda têm espaço em meio às tecnologias modernas.
    Com a evolução das cidades e das formas de lazer, a amarelinha ganhou novas versões, incluindo formatos educativos e digitais. Mesmo assim, continua sendo símbolo de simplicidade e criatividade, mostrando que brincadeiras tradicionais ainda têm espaço em meio às tecnologias modernas. Foto: Imagem de wal_172619 por Pixabay
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