Corações de ave: preparo prático e valor nutricional em destaque com muito sabor

Do ponto de vista nutricional, os corações se destacam por serem ricos em proteínas de alta qualidade, além de fornecerem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a manutenção da energia, da imunidade e da saúde muscular. Quando consumidos com moderação, podem integrar uma alimentação equilibrada. Foto: Imagem gerada por i.a