Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Corações de ave: preparo prático e valor nutricional em destaque com muito sabor

RF
Redação Flipar
  • Do ponto de vista nutricional, os corações se destacam por serem ricos em proteínas de alta qualidade, além de fornecerem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a manutenção da energia, da imunidade e da saúde muscular. Quando consumidos com moderação, podem integrar uma alimentação equilibrada.
    Do ponto de vista nutricional, os corações se destacam por serem ricos em proteínas de alta qualidade, além de fornecerem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a manutenção da energia, da imunidade e da saúde muscular. Quando consumidos com moderação, podem integrar uma alimentação equilibrada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outro ponto positivo é a praticidade. Os corações são fáceis de preparar, exigem poucos ingredientes e cozinham rapidamente em diferentes métodos. Isso os torna uma opção interessante para o dia a dia, especialmente para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor.
    Outro ponto positivo é a praticidade. Os corações são fáceis de preparar, exigem poucos ingredientes e cozinham rapidamente em diferentes métodos. Isso os torna uma opção interessante para o dia a dia, especialmente para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Na churrasqueira, são bastante populares. Temperados com sal e, às vezes, marinados com alho e ervas, ficam dourados por fora e suculentos por dentro. O preparo direto no espeto realça o sabor e cria uma textura levemente crocante, muito apreciada em reuniões e encontros.
    Na churrasqueira, são bastante populares. Temperados com sal e, às vezes, marinados com alho e ervas, ficam dourados por fora e suculentos por dentro. O preparo direto no espeto realça o sabor e cria uma textura levemente crocante, muito apreciada em reuniões e encontros. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Também podem ser feitos na frigideira, utilizando azeite, alho picado e cebola em rodelas finas. Nesse caso, o cozimento deve ser atento para garantir maciez sem ressecar. O resultado é um prato aromático, com sabores bem incorporados e ideal para acompanhar arroz e legumes.
    Também podem ser feitos na frigideira, utilizando azeite, alho picado e cebola em rodelas finas. Nesse caso, o cozimento deve ser atento para garantir maciez sem ressecar. O resultado é um prato aromático, com sabores bem incorporados e ideal para acompanhar arroz e legumes. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outra alternativa é o uso da panela de pressão, que ajuda a deixar os corações mais macios antes de finalizar o preparo. Após esse cozimento inicial, podem ser salteados ou levados à frigideira para ganhar cor e sabor. Assim, unem praticidade e versatilidade em diferentes formas de preparo.
    Outra alternativa é o uso da panela de pressão, que ajuda a deixar os corações mais macios antes de finalizar o preparo. Após esse cozimento inicial, podem ser salteados ou levados à frigideira para ganhar cor e sabor. Assim, unem praticidade e versatilidade em diferentes formas de preparo. Foto: reprodução de vídeo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay