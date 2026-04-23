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Corações de ave: preparo prático e valor nutricional em destaque com muito sabor
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Do ponto de vista nutricional, os corações se destacam por serem ricos em proteínas de alta qualidade, além de fornecerem ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são importantes para a manutenção da energia, da imunidade e da saúde muscular. Quando consumidos com moderação, podem integrar uma alimentação equilibrada. Foto: Imagem gerada por i.a
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Outro ponto positivo é a praticidade. Os corações são fáceis de preparar, exigem poucos ingredientes e cozinham rapidamente em diferentes métodos. Isso os torna uma opção interessante para o dia a dia, especialmente para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Foto: Imagem gerada por i.a
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Na churrasqueira, são bastante populares. Temperados com sal e, às vezes, marinados com alho e ervas, ficam dourados por fora e suculentos por dentro. O preparo direto no espeto realça o sabor e cria uma textura levemente crocante, muito apreciada em reuniões e encontros. Foto: Imagem gerada por i.a
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Também podem ser feitos na frigideira, utilizando azeite, alho picado e cebola em rodelas finas. Nesse caso, o cozimento deve ser atento para garantir maciez sem ressecar. O resultado é um prato aromático, com sabores bem incorporados e ideal para acompanhar arroz e legumes. Foto: Imagem gerada por i.a
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Outra alternativa é o uso da panela de pressão, que ajuda a deixar os corações mais macios antes de finalizar o preparo. Após esse cozimento inicial, podem ser salteados ou levados à frigideira para ganhar cor e sabor. Assim, unem praticidade e versatilidade em diferentes formas de preparo. Foto: reprodução de vídeo