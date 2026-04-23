O que é o nylon: origem, características e as diversas formas de uso no dia a dia

O nylon foi desenvolvido pela empresa DuPont em 1935, fruto de pesquisas em polímeros sintéticos. Sua primeira aplicação de destaque ocorreu em escovas de dentes e, logo depois, em meias femininas, que se tornaram fenômeno cultural. A Segunda Guerra Mundial acelerou sua popularização, já que passou a substituir a seda em paraquedas e cordas. Essa versatilidade mostrou ao mundo que o nylon poderia atender consumo doméstico e necessidades militares. A partir daí, sua atuação expandiu para praticam Foto: Reprodução Revista Philadelphia