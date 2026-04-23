Símbolo geográfico e tesouro ambiental da Amazônia: conheça o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil

Mesmo atualmente, a visitação ocorre de forma controlada e exige autorização oficial e acompanhamento especializado, pois a subida até o cume envolve vários dias de deslocamento por rios e trilhas fechadas no interior da floresta. O governo brasileiro mantém regras estritas com o intuito de proteger o solo frágil e as espécies endêmicas que habitam as encostas. Foto: Reproduc?a?o/TV Band