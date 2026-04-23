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Símbolo geográfico e tesouro ambiental da Amazônia: conheça o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil

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Redação Flipar
  • A montanha situa-se dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, unidade de conservação criada em 1979 com o objetivo de proteger uma extensa área de floresta amazônica ainda pouco alterada pela ação humana, reconhecida pela riqueza biológica e pela presença de espécies raras e endêmicas.
    A montanha situa-se dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, unidade de conservação criada em 1979 com o objetivo de proteger uma extensa área de floresta amazônica ainda pouco alterada pela ação humana, reconhecida pela riqueza biológica e pela presença de espécies raras e endêmicas. Foto: Divulgação/Paulo Rezende FAB
  • O acesso ao local permaneceu restrito durante décadas por razões ambientais e estratégicas, já que a região também integra territórios tradicionais da Terra Indígena Yanomami, para quem a montanha possui grande valor espiritual e cultural para os povos originários, sendo conhecida como Yaripo, a “montanha dos ventos”.
    O acesso ao local permaneceu restrito durante décadas por razões ambientais e estratégicas, já que a região também integra territórios tradicionais da Terra Indígena Yanomami, para quem a montanha possui grande valor espiritual e cultural para os povos originários, sendo conhecida como Yaripo, a “montanha dos ventos”. Foto: Wikimedia Commons/Michellblind
  • Mesmo atualmente, a visitação ocorre de forma controlada e exige autorização oficial e acompanhamento especializado, pois a subida até o cume envolve vários dias de deslocamento por rios e trilhas fechadas no interior da floresta. O governo brasileiro mantém regras estritas com o intuito de proteger o solo frágil e as espécies endêmicas que habitam as encostas.
    Mesmo atualmente, a visitação ocorre de forma controlada e exige autorização oficial e acompanhamento especializado, pois a subida até o cume envolve vários dias de deslocamento por rios e trilhas fechadas no interior da floresta. O governo brasileiro mantém regras estritas com o intuito de proteger o solo frágil e as espécies endêmicas que habitam as encostas. Foto: Reproduc?a?o/TV Band
  • As condições climáticas apresentam alta umidade nas áreas mais baixas e temperaturas relativamente mais frias nas partes elevadas, o que torna a expedição exigente do ponto de vista físico e logístico, especialmente por causa das chuvas frequentes.
    As condições climáticas apresentam alta umidade nas áreas mais baixas e temperaturas relativamente mais frias nas partes elevadas, o que torna a expedição exigente do ponto de vista físico e logístico, especialmente por causa das chuvas frequentes. Foto: Divulgac?a?o/Vanessa Marino
  • Durante muito tempo, o Pico da Neblina permaneceu pouco conhecido fora da região amazônica, e apenas após levantamentos cartográficos mais precisos no século 20 sua altitude recebeu confirmação oficial, consolidando sua posição como o ponto culminante do território brasileiro.
    Durante muito tempo, o Pico da Neblina permaneceu pouco conhecido fora da região amazônica, e apenas após levantamentos cartográficos mais precisos no século 20 sua altitude recebeu confirmação oficial, consolidando sua posição como o ponto culminante do território brasileiro. Foto: Divulgac?a?o/Vanessa Marino
  • Desde então, o local passou a simbolizar não apenas um marco geográfico nacional, mas também um dos destinos mais desafiadores do montanhismo no país e uma das expressões mais impressionantes da grandiosidade natural da Amazônia.
    Desde então, o local passou a simbolizar não apenas um marco geográfico nacional, mas também um dos destinos mais desafiadores do montanhismo no país e uma das expressões mais impressionantes da grandiosidade natural da Amazônia. Foto: Divulgac?a?o/Vanessa Marino
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