A maravilha de Abu Simbel: templos esculpidos direto na rocha

O Templo Menor, dedicado à rainha Nefertari e à deusa Hathor, é um raro exemplo de homenagem feminina em escala monumental na arquitetura egípcia. Seis estátuas adornam a fachada, com Nefertari representada em igualdade de tamanho ao faraó, algo incomum na arte da época e que reforça sua relevância. O interior revela desenhos em tela e relevos que exaltam toda a importância da rainha, destacando, assim, sua posição privilegiada na corte e sua influência espiritual. Foto: Imagem de la_pet por Pixabay