Marco do Descobrimento, na Bahia, guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasil

A origem do monumento remonta às práticas adotadas pelos navegadores portugueses durante a expansão marítima. Era comum que as expedições levassem consigo padrões de pedra para assinalar a posse de novas terras em nome da Coroa. No caso de Porto Seguro, embora não haja comprovação de que Cabral tenha instalado um desses marcos em 1500, registros indicam que a peça atual foi colocada por volta de 1503, durante expedições posteriores. O monumento que hoje pode ser visitado teria sido erguido pouco Foto: Divulgação