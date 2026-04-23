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Marco do Descobrimento, na Bahia, guarda primeiros sinais da presença portuguesa no Brasil
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A origem do monumento remonta às práticas adotadas pelos navegadores portugueses durante a expansão marítima. Era comum que as expedições levassem consigo padrões de pedra para assinalar a posse de novas terras em nome da Coroa. No caso de Porto Seguro, embora não haja comprovação de que Cabral tenha instalado um desses marcos em 1500, registros indicam que a peça atual foi colocada por volta de 1503, durante expedições posteriores. O monumento que hoje pode ser visitado teria sido erguido pouco Foto: Divulgação
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O Marco do Descobrimento é uma estrutura de mármore com 2,5 metros de altura, com faces esculpidas que exibem símbolos do poder português. Esses elementos não eram meramente decorativos, pois funcionavam como uma afirmação visual de soberania e fé, reforçando a ideia de que o território passava a integrar o domínio lusitano. Atualmente, o monumento está protegido por uma redoma de vidro e posicionado sobre uma base elevada, com acesso por rampas cujo desenho remete à Cruz de Malta, outro símbolo Foto: Reprodução do facebook A Terra de Santa Cruz
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Inserido no centro histórico de Porto Seguro, o marco compõe um conjunto arquitetônico que reúne algumas das primeiras estruturas coloniais do país, como igrejas, fortificações e edifícios administrativos. A área foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1968, reconhecendo sua relevância para a memória nacional. A Cidade Alta, onde o monumento está localizado, foi um dos primeiros núcleos urbanos de origem portuguesa no Brasil, reunindo funções administra Foto: Reprodução do facebook A Terra de Santa Cruz
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Além de seu valor histórico, o Marco do Descobrimento também desempenha papel central na construção da identidade cultural de Porto Seguro. Considerado um dos pontos mais visitados da cidade, ele integra roteiros turísticos que buscam reconstruir os primeiros momentos da presença europeia no território, incluindo referências à primeira missa celebrada no Brasil e aos contatos iniciais com os povos indígenas. Foto: Ronaldo Canhada/Wikimédia Commons
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Ao redor do monumento, o espaço urbano foi sendo ocupado por edificações que ajudaram a estruturar a administração colonial, transformando o local em uma espécie de “museu a céu aberto” sobre os primórdios da colonização. Foto: Reprodução do facebook A Terra de Santa Cruz