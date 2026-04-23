Espada-de-São-Jorge: o que é verdade e o que é exagero sobre a planta símbolo de proteção

Para aproveitar a planta de forma coerente, o ideal é valorizá-la pelo conjunto: beleza, praticidade e simbolismo. Ela é resistente, exige pouca rega e se adapta bem a diferentes espaços, o que a torna uma boa escolha para quem não tem muita experiência com cultivo. Também pode ser usada na decoração de salas, quartos e até escritórios, sempre em locais com alguma iluminação indireta Foto: 999real wikimedia commons