23 de abril é Dia de São Jorge: descubra em que países ele é mais popular e como é cultuado

A imagem de São Jorge derrotando um dragão remonta a uma antiga lenda segundo a qual ele teria salvado uma princesa de um monstro. Com o tempo, essa narrativa ganhou força no imaginário popular e passou a ser amplamente representada na arte e na devoção. Como dragões não existem, a cena é entendida de forma simbólica. Ela representa a luta do bem contra o mal, da fé contra as adversidades. Por isso, tornou-se uma das imagens mais conhecidas e difundidas associadas ao santo. Foto: A Davey wikimedia commons