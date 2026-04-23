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23 de abril é Dia de São Jorge: descubra em que países ele é mais popular e como é cultuado
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Jorge tem igrejas espalhadas pelo mundo. Ele é venerado nas igrejas Católica, Ortodoxa e Anglicana. Só que nos países de religião ortodoxa, a sua data de celebração é 6 de maio. Jorge é é tão poderoso que é o santo padroeiro em seis países: Portugal, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia. Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
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Jorge também é cultuado pelos adeptos de religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, Jorge é Ogum. Sua fama é de Santo Guerreiro. E Ogum é o orixá da força e da coragem. Foto: divulgação Federação Umbandista do Paraná
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Geórgia, inclusive, tem esse nome associado a São Jorge, refletindo a forte devoção histórica ao santo no país. Ao longo dos séculos, ele se tornou um dos principais símbolos religiosos e culturais da nação. Sua imagem é frequentemente ligada à proteção e à identidade do povo georgiano. Não por acaso, São Jorge também aparece no brasão de armas do país, reforçando sua presença marcante na tradição local. Foto: domínio público
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São Jorge também está presente no brasão de armas da Lituânia. A imagem do santo aparece como um cavaleiro montado, símbolo de coragem e proteção. Essa representação reforça sua importância histórica e cultural além do contexto religioso. Foto: domínio público
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Na Sérvia, a Igreja de Oplenac, dedicada a São Jorge, é considerada um verdadeiro colosso artístico e religioso. O templo impressiona pela grandiosidade e pela riqueza de detalhes em sua construção. Seu interior é inteiramente decorado com afrescos, formando um vasto conjunto visual de grande impacto. Foto: Pudelek wikimedia commons
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Na Etiópia, a Igreja de São Jorge, erguida no século 12, é um impressionante templo monolítico escavado diretamente na rocha. Localizada em Lalibela, a construção faz parte de um conjunto de igrejas históricas reconhecidas mundialmente. Sua arquitetura singular e significado religioso transformam o local em um dos mais notáveis patrimônios culturais e espirituais da África. Foto: Sailko wikimedia commons
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Em Portugal, o Castelo de São Jorge tem origens que remontam ao século I antes de Cristo e foi uma importante fortaleza estratégica ao longo da história. Localizado em Lisboa, teve papel relevante na defesa da cidade. São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros e também símbolo de proteção associado ao país. Foto: François Phillipp wikimedia commons
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Ele chegou a ser padroeiro da Inglaterra, mas foi substituído por São Pedro pelo Papa Leão XII em 1893. Mas a própria bandeira inglesa tem referência ao santo. A cruz de São Jorge estampa o símbolo do país. Foto: reprodução brasilescola
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Jorge também é padroeiro de oito cidades: Londres (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Gênova (Itália), Régio da Calábria (Itália), Ferrara (Itália), Friburgo em Brisgóvia (Alemanha), Moscou (Rússia) e Beirute (Líbano). Na foto, brasão de armas de Moscou. Foto: domínio público
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Em Barcelona - e em toda a Catalunha - o dia de São Jorge é comemorado como um Dia dos Namorados. Também conhecido como Dia da Rosa ou Dia do Livro. É costume as mulheres receberem flores dos homens e presenteá-los com livros. Foto: divulgação barcelona-tourist-guide
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Em Veneza, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade está ligado a São Jorge. Trata-se da Basílica de São Jorge Maior (San Giorgio Maggiore), situada em uma ilha em frente à Praça de São Marcos. Com sua igreja e torre imponentes, o conjunto arquitetônico se destaca na paisagem veneziana. O local é um dos cenários mais fotografados da cidade e reforça a presença histórica do santo na cultura europeia. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
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Em Beirute, capital do Líbano, a Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge é considerada a igreja mais antiga da cidade. Construída no século 12, ela ocupa um local de grande importância histórica e religiosa. O templo reflete a longa presença do cristianismo na região e preserva elementos arquitetônicos marcantes. Além disso, permanece como um importante centro de fé e patrimônio cultural local. Foto: Gregor Rom wikimedia commons
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Na Bulgária, o Dia de São Jorge é celebrado como feriado nacional, reunindo tradições religiosas e populares. O santo é considerado patrono dos pastores e símbolo de proteção dos rebanhos. Pela tradição, é comum que as famílias preparem carneiro como prato principal da refeição. O costume remete a rituais antigos ligados à fertilidade, à renovação e à prosperidade. Foto: reprodução / Igreja São Jorge em Sofia
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Em Sofia, a Igreja de São Jorge é considerada uma das construções religiosas mais impressionantes da Europa. Erguida no século 4, ela é um dos edifícios mais antigos preservados da cidade. Sua estrutura em tijolos e formato circular se destaca em meio ao cenário urbano moderno. O interior abriga afrescos históricos que atravessaram séculos. Por isso, o local é visto como um importante marco cultural e arquitetônico da Bulgária. Foto: domínio público
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No Brasil, São Jorge é reconhecido como padroeiro da Cavalaria do Exército Brasileiro. Sua imagem está associada à coragem, à disciplina e ao espírito de combate. Por isso, é frequentemente reverenciado em cerimônias e tradições militares. Foto: Exército Brasileiro wikimedia commons
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São Jorge é um dos 14 Santos Auxiliares - intercessores no enfrentamento de doenças. Ao lado de S.Acácio, S.Bárbara, S.Brás, S.Catarina de Alexandria, S.Cristóvão, S.Ciríaco, S.Denis, S.Erasmo, S.Eustáquio, S.Egídio, S.Margarida de Antióquia, S.Pantaleão e S.Vito. Foto: reprodução santosebeatoscatolicos
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Pela tradição, Jorge nasceu entre 270 e 280, na Capadócia, na Turquia. São Jorge também é celebrado no dia 3 de novembro porque, neste dia, no século 4, foi reconstruída a igreja dedicada ao santo em Lida, Israel. Foto: reprodução facebook
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Em Lida, a Igreja de São Jorge é tradicionalmente apontada como o local onde estão as relíquias (restos mortais) de São Jorge. O templo é um importante destino de peregrinação cristã ao longo dos séculos. Fiéis de diversas partes do mundo visitam o local em busca de devoção e conexão espiritual. A tradição reforça a relevância histórica e religiosa do santo na região. Foto: domínio público
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A imagem de São Jorge derrotando um dragão remonta a uma antiga lenda segundo a qual ele teria salvado uma princesa de um monstro. Com o tempo, essa narrativa ganhou força no imaginário popular e passou a ser amplamente representada na arte e na devoção. Como dragões não existem, a cena é entendida de forma simbólica. Ela representa a luta do bem contra o mal, da fé contra as adversidades. Por isso, tornou-se uma das imagens mais conhecidas e difundidas associadas ao santo. Foto: A Davey wikimedia commons
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A tradição conta que Jorge foi militar e chegou ao posto de capitão do Exército Romano, mas se revoltou com os planos do imperador Diocleciano de matar cristãos. Por isso, foi julgado, condenado e decapitado. Foto: reprodução redes sociais
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Dizem que a imagem de São Jorge aparece na Lua, formada por manchas no satélite natural da Terra. Tem gente que jura que consegue ver. É mais uma referência popular associada à imagem do santo. Foto:
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São Jorge é figura frequente na música brasileira, aparecendo em letras que exaltam fé, proteção e resistência. Um dos exemplos mais conhecidos é “Pra São Jorge”, do Zeca Pagodinho, que se tornou um dos sucessos ligados ao santo. Na canção, a devoção se mistura ao cotidiano e à cultura popular. O artista, inclusive, é devoto declarado do guerreiro, o que reforça a autenticidade da homenagem. Foto: reprodução site oficial de Zeca Pagodinho
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Jorge Ben Jor é outro devoto de São Jorge e ajudou a eternizar essa ligação na música. Ele é autor de “Jorge da Capadócia”, uma das canções mais emblemáticas sobre o santo no Brasil. A composição mistura espiritualidade, proteção e elementos da cultura popular. Ao longo da carreira, o artista reforçou essa devoção em diferentes momentos. Assim, sua obra segue os passos simbólicos do guerreiro e mantém viva essa tradição. Foto: reprodução blog terradegigantes
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São Jorge realmente dá muito samba e marca presença forte na cultura popular carioca. Ele é o padroeiro da Império Serrano, uma das mais tradicionais agremiações do carnaval do Rio. A devoção ao santo aparece em enredos, símbolos e na identidade da escola. Essa ligação reforça como fé e samba caminham juntos na história da cidade. Foto: Terry George wikimedia commons
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São Jorge também é um dos temas mais procurados para tatuagens, especialmente entre quem valoriza símbolos de fé e proteção. A imagem do guerreiro enfrentando o dragão é uma das mais escolhidas, carregada de significado espiritual. Muitos veem a tatuagem como um amuleto pessoal contra dificuldades e desafios. Além disso, o desenho costuma reunir elementos fortes e detalhados, o que o torna visualmente marcante. Foto: reprodução redes sociais
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No Brasil, uma das igrejas mais antigas dedicadas a São Jorge fica na Bahia. A Igreja Matriz de São Jorge, em Ilhéus, foi construída em 1556 e está entre os marcos históricos mais relevantes do período colonial. O templo se destaca pela importância religiosa e pelo valor arquitetônico. Além disso, integra o patrimônio cultural da região. Foto: CamiloRMoreno wkimedia commons
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Oração de São Jorge: "Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal". Salve, Jorge! Foto: reprodução internet