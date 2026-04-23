O outro lado do ‘descobrimento’: navegador espanhol, Cabral e os primeiros registros do Brasil

Apesar dessas evidências, a viagem de Pinzón não resultou em reconhecimento oficial ou ocupação permanente do território por parte da Espanha. Isso se deve, em grande medida, às limitações impostas pelo Tratado de Tordesilhas, firmado entre as coroas ibéricas, que estabelecia uma linha imaginária dividindo as áreas de exploração no Atlântico. As terras alcançadas por Pinzón estariam situadas a leste dessa linha, portanto dentro da zona de domínio português, o que inviabilizou qualquer tentativa Foto: Reprodução do Youtube Canal Vozes da Nossa História