Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Gigantes do céu: descubra os pássaros da Pré-história

RF
Redação Flipar
  • Archaeopteryx Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).
    Archaeopteryx Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás). Foto: Durbed/Wikimédia Commons
  • Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.
    Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas. Foto: H. Raab/Wikimédia Commons
  • Pterossauros Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros
    Pterossauros Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros Foto: Sebastian Ganso/Pixabay
  • Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.
    Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros. Foto: Susanne Henßen/Creative Commons
  • Confuciusornis Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).
    Confuciusornis Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás). Foto: Ghedoghedo/Wikimédia Commons
  • Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.
    Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico. Foto: Tommy/Wikimédia Commons
  • Hesperornis? Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás).
    Hesperornis? Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás). Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
  • <p style=Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/17-Ave.jpg" width="1114" height="626">

    Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.

     Foto: Natural History Museum at the University of Kansas
  • Ichthyornis Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás).
    Ichthyornis Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás). Foto: MCDinosaurhunter/Wikimédia Commons
  • Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes.
    Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes. Foto: El fosilmaníaco/Wikimédia Commons
  • Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas.
    Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay