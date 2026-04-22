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Conhece esta alga poderosa? Spirulina se destaca no auxílio à anemia
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O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional. Foto: John Alan Elson/Wikimédia Commons
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É, portanto, uma cianobactéria aquática de origem milenar, consumida pelos astecas, que oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. Foto: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay
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Ela surgiu há mais de três bilhões de anos, sendo um dos primeiros seres vivos a realizar fotossíntese, processo que usa a luz solar para produzir energia. Foto: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay
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Em Chade, país da África Central, as mulheres da etnia Kanem-Bornu coletavam, secavam e consumiam a espirulina, combinando-a com o painço. Foto: - Divulgação
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Em pó, a Spirulina pode se apresentar na cor verde, azul ou verde-azulada. Dela, também pode ser extraído um pigmento natural, utilizado em cápsulas vegetais, dando a elas uma tonalidade azul translúcida. Foto: Flickr Clarence Opolsky
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É considerado um alimento funcional e até um nutracêutico pela Organização Mundial da Saúde, sendo uma excelente alternativa para veganos e vegetarianos. Foto: Flickr dj_craig20
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É uma fonte rica de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como ferro e magnésio. Foto: Flickr dj_craig20
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Assim, a Spirulina demonstrou potencial para ajudar no controle da glicemia e na sensibilidade à insulina, com o controle das diabetes. Foto: Flickr aceng kantor
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Dessa forma, ela também auxilia na flora intestinal, sendo benéfica para pessoas com condições como a colite ulcerativa. Foto: Flickr WILLPOWER STUDIOS
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Contém antioxidantes como a ficocianina e o ácido gálico, que combatem os radicais livres e reduzem a inflamação no organismo. Foto: Flickr Summer Yarbrough
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A Spirulina promove a saciedade e pode ajudar na quebra de gorduras, auxiliando o processo de perda de peso quando aliada a uma dieta equilibrada. Foto: Flickr Kate Doubler
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Estudos, então, sugerem benefícios na redução de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a controlar a pressão arterial. Foto: Imagem Freepik
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Além disso, alguns estudos mostram que a spirulina pode ajudar a diminuir os sintomas da rinite alérgica. É, também, uma boa fonte de proteína, especialmente para vegetarianos e veganos. Foto: Divulgação
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Por causa das suas propriedades antioxidantes, estudos relacionam a ingestão de spirulina ao aumento do desempenho em exercícios e maior resistência. Foto: Divulgação
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Isso porque os resultados sugerem que além de melhorar a força, a cianobactéria contribui para que as pessoas demorem mais tempo para sentir fadiga. Foto: Divulgação
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Antes de iniciar o uso da spirulina, especialmente se tiver alguma condição de saúde ou estiver tomando medicamentos, é recomendável buscar orientação médica. Foto: Divulgação
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Afinal, algumas pessoas podem apresentar reações como enjoo, diarreia ou reações alérgicas. É importante estar atento a qualquer sintoma e suspender o uso se necessário. Foto: Divulgação
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Algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos como náuseas ou flatulência, especialmente no início do consumo ou em doses elevadas. Foto: Divulgação
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É cultivada em tanques, tanto em água doce quanto salgada, e posteriormente processada em pó, cápsulas ou outros formatos. Foto: Divulgação
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O suco de spirulina oferece vários benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, ação antioxidante e anti-inflamatória e ajuda no controle do colesterol e do açúcar no sangue. Foto: - Imagem Freepik
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Nas formas de consumo, a spirulina pode aparecer em pó, adicionada a sucos, smoothies e shakes, ou em cápsulas, que devem seguir a dosagem recomendada pelo fabricante ou profissional de saúde. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Por ser rica em ferro, a spirulina pode ser uma aliada no tratamento de pessoas com anemia ou carência desse mineral. Auxilia, portanto, nos resultados de uma dieta saudável para perda de peso por prolongar a saciedade, com à melhora da ação do hormônio leptina. Foto: Flickr Sarah Ikegami
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