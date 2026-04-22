‘Doze Sujos’: estudo feito nos Estados Unidos aponta alimentos com maiores níveis de resíduos de pesticidas em 2026

Mesmo após lavagem e preparo semelhantes aos realizados em casa, foram identificados 264 pesticidas em mais de 54 mil amostras de frutas e legumes. Pesquisas anteriores já associaram a exposição a esses compostos a partos prematuros, malformações congênitas, abortos espontâneos, alterações genéticas, redução da fertilidade masculina, doenças cardíacas e câncer, além de indicar possíveis efeitos cumulativos no organismo ao longo do tempo. Foto: Reprodução/Youtube Canal BBC News Brasil