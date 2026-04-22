Terço, rosário, misbaha e japamala: o que são, quais as diferenças e como cada tradição usa essas contas de oração

Embora sejam parecidos à primeira vista, esses objetos possuem estruturas, quantidades de contas e propósitos distintos. No catolicismo, por exemplo, o rosário é uma oração mais completa, enquanto o terço representa apenas uma parte dela. Já o misbaha e o japamala estão ligados a práticas diferentes, voltadas à repetição de nomes sagrados ou mantras. Cada tradição interpreta o uso dessas contas de acordo com sua própria visão espiritual. Ainda assim, todos revelam uma busca comum por disciplina, Foto: Daniel Tibi wikimedia commons