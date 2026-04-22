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Bumerangue: a história e a ciência por trás do objeto que volta
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Na prática, existiam diferentes tipos de bumerangues, com formatos e pesos variados. Os modelos que não retornavam eram usados para caçar animais ou como armas de combate, podendo percorrer longas distâncias em linha reta. Já os que retornavam tinham funções mais específicas, como treinamento, comunicação ou até espantar aves. Foto: Alfred William Howitt - wikimedia comons
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O funcionamento do bumerangue que retorna é explicado pela aerodinâmica. Seu formato curvado e as bordas inclinadas fazem com que ele gire rapidamente ao ser lançado. Esse giro cria forças que desviam sua trajetória, fazendo com que ele descreva uma curva no ar até voltar próximo ao ponto de origem. Foto: imagem gerada por i.a
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Além do uso prático, o bumerangue também tem importância cultural e simbólica. Para muitos povos indígenas australianos, ele está ligado a tradições, histórias e rituais transmitidos ao longo de gerações. Alguns exemplares são ricamente decorados, refletindo a identidade e a arte dessas comunidades. Foto: fir0002 wikimedia commons
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Curiosamente, objetos semelhantes ao bumerangue já foram encontrados em outras partes do mundo. Há registros arqueológicos na Polônia e no Egito, indicando que a ideia de uma ferramenta curva para lançamento surgiu de forma independente em diferentes culturas. Foto: Frank Vincentz - wikimedia commons
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Hoje, o bumerangue é amplamente utilizado como objeto esportivo e recreativo. Existem competições internacionais que avaliam precisão, tempo de voo e habilidades técnicas dos praticantes. Mesmo com essa popularização, ele continua sendo um símbolo forte da cultura australiana e de sua história ancestral. Foto: Imagem de Sunrise por Pixabay