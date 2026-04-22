Bumerangue: a história e a ciência por trás do objeto que volta

O funcionamento do bumerangue que retorna é explicado pela aerodinâmica. Seu formato curvado e as bordas inclinadas fazem com que ele gire rapidamente ao ser lançado. Esse giro cria forças que desviam sua trajetória, fazendo com que ele descreva uma curva no ar até voltar próximo ao ponto de origem. Foto: imagem gerada por i.a