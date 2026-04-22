Estilo de Vida
Saiba como é a vida na cidade mais estreita do mundo
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A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa. Foto: reprodução youtube
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Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico. Foto: reprodução youtube
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Yanjin é um condado na província de Yunnan, administrado pela cidade de Zhaotong. Sua história remonta a cerca de 200 a.C., quando se tornou o lar do povo Bo. Foto: Wikimedia commons dgykx
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A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai. Foto: flickr Gary Todd
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O idioma principal falado em Yanjin é o chinês mandarim, mas também são falados dialetos locais das minorias étnicas. Foto: reprodução youtube
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Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas. Foto: reprodução youtube
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Um dos segredos dessas construções é que todas são erguidas sobre pilares altos, o que evita que as casas e prédios às margens do rio sejam inundados durante as chuvas intensas. Foto: reprodução youtube
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Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas. Foto: reprodução youtube
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A cidade possui um sistema de metrô que passa por túneis escavados nas montanhas, e uma única rua principal que se estende pelos cerca de 18 km de extensão total da cidade. Foto: reprodução youtube Aerial China
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A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do "Chá-Cavalo", durante a dinastia Ming e Qing. Foto: ?? wikimedia commons
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Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração. Foto: wikimedia commons STW932
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Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan. Foto: wikimedia commons Asteiner
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Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu. Foto: reprodução youtube
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Construída durante a dinastia Ming, a Ponte de Pedra de Shuanglong é conhecida por sua arquitetura tradicional e pela técnica avançada de construção em pedra. Foto: wikimedia commons Xin
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Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas. Foto: wikimedia commons Zhangzhugang
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Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos. Foto: reprodução youtube
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Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco. Foto: Deon Hua Unsplash
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Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos. Foto: domínio público