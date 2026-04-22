Cientistas desenvolvem o menor ‘robo? ambulante’ do mundo controlado remotamente

O pequeno caranguejo robótico impressionou pela capacidade surpreendente de movimentação apesar de seu tamanho extremamente reduzido. A grande inovação deste projeto consiste na eliminação de baterias, fios ou motores convencionais. O microrrobô opera sob o princípio da memória de forma. Construído a partir de uma liga metálica inteligente, o dispositivo possui a capacidade de retornar à sua configuração original após uma deformação, desde que haja um estímulo térmico. Foto: Reproduc?a?o