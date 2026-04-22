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Conheça algumas das estradas mais perigosas do mundo
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Passage du Gois (França) - Estrada situada na Baía de Bourgneuf, que une a Ilha de Noirmoutier ao continente, em Vendée. Foto: Patrick Despoix wikimedia commons
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É famosa porque fica submersa conforme as marés. A via é transitável durante a maré baixa, ficando inundada duas vezes por dia durante a maré cheia, atingindo até 4m de profundidade. Foto: Florian Pépellin wikimedia commons
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Pangi Kishtwar (Índia) - A estrada entre Keylong e Kishtwar acompanha o desfiladeiro do Rio Chenab, na região da Caxemira. Foto: reprodução YouTube RoadTrip
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A estrada não é asfaltada, não possui qualquer mureta de proteção e, ainda por cima, uma cachoeira cai diretamente na estrada, provocando correnteza. Foto: Reprodução YouTube Roadtrip
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Karakoram Road (Paquistão) - Liga a capital paquistanesa de Islamabad a Kashgar, na China. São 1.300 km de extensão. Foto: Zakir Ali Khan wikimedia commons
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É a estrada pavimentada a maior altitude no mundo: 4.693m (12 vezes a altura do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro). Fica mais perigosa ainda quando neva. Foto: Fahadzikrea wikimedia commons
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Passo Stelvio (Itália) - Apelidada de Espaguete, tem 60 curvas fechadas que contornam os Alpes, do Leste. O passo fica entre as localidades de Stelvio, no Tirol do Sul, e Bormio, na província de Sondrio, Lombardia. Foto: David Marcu unsplash wikimedia commons
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Construída em 1820, é a estrada situada a maior altitude na Itália: 2.757m. Foto: Amcs1983 wikimedia commons
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Khardung La (Índia) - Construída em 1976, fica num desfiladeiro na região de Ladakh e fecha de outubro a maio, período de mais nevasca. Foto: Henrik Monster wikimedia commons
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A estrada de terra chega a 5.602m de altitude e é sujeita a desmonoramento de pedras e derretimento de neve. Foto: Neil Satyam wikimedia commons
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Estrada da Morte (Bolívia) - É um caminho estreito, de 80 km de extensão, que foi construído com trabalho escravo de prisioneiros paraguaios, durante a Guerra do Chaco, na década de 1930. Foto: Ilosuna wikimedia commons
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A estrada precária liga a capital La Paz à região de Los Yungas, a nordeste, onde se desce 3.600m em apenas 64 km de extensão. Sua altitude chega a 4.650m acima do nível do mar, tornando o ar rarefeito, o que dificulta ainda mais o percurso. Foto: FlickR Phil Whitehouse
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Dalton Highway (EUA) - Liga Livenhood a Prudhoe Bay, áreas remotas do Alasca. Tem 660 km e apenas um posto de gasolina no percurso. Foto: Domínio público
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Além disso, os motoristas devem estar atentos às mudanças do tempo. A estrada não tem asfalto, somente terra e cascalho, e fica escorregadia com a neve. Foto: Domínio público
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Cuesta Caracoles - Liga Santiago (Chile) a Mendoza (Argentina), com 29 curvas sinuosas, muito fechadas e sem qualquer proteção, na Cordilheira dos Andes. Foto: Sastognuti wikimedia commons
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A estrada tem 40 km de extensão e a subida é íngreme, a 3.175m de altitude. Nas primeiras 20 curvas, o motorista já sobe 300 dos 700m totais. Foto: Karora Domínio público
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Túnel Guoliang (China) - Fica nas montanhas Taihang, na província de Henan, na China. Começou a ser construído em 1972 por treze aldeões liderados por Shen Mingxin. Para jogar entulhos da escavação, eles abriram buracos que parecem "janelas". Foi aberta ao público em 1/5/1977. Foto: Fang Chen wikimedia commons
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Em dias de chuva, as paredes e pisos do túnel ficam escorregadios e cachoeiras se formam na encosta da montanha, com risco de graves acidentes. Foto: LosApos.com wikimedia commons
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Rodovia do Atlântico (Noruega) - Estrada de 8 km com 8 pontes e que foi construída por cima de um arquipélago no Oceano Atlântico. A ponte mais longa (260 metros) e famosa é a Storseisundet que ganhou o título de “Construção Norueguesa do Século”. Foto: Ernst Vikne wikimedia commons
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A estrada tem muitas curvas - uma delas especialmente acentuada e assustadora, dando impressão de que o carro vai perder o controle e cair. No mês de outubro, tempestades são mais comuns no Atlântico e ondas gigantes atingem as pontes. Foto: reprodução YouTube