Deslumbre-se com as estações de trem mais bonitas do Brasil

Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, a Estação da Luz é um marco histórico da cidade de São Paulo, com uma arquitetura vitoriana imponente, sendo projetada para ser a principal porta de entrada para a cidade. Ela foi construída com materiais importados da Inglaterra e passou por diversas reformas ao longo dos anos. Foto: Wilfredor/Wikimédia Commons