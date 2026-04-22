Entre cores e aromas: descubra o universo delicado da frésia

A frésia pertence à família Iridaceae, é cultivada principalmente como planta ornamental e destaca-se por suas flores em forma de trombeta, que surgem em hastes elegantes e bem estruturadas. Seu cultivo exige clima ameno e solo leve, com boa drenagem, fatores que garantem cores intensas e flores mais resistentes ao tempo. Por isso, tornou-se popular em países europeus e também em regiões de clima subtropical, onde floresce com vigor e encanto. Foto: Angelynn wikimedia commons