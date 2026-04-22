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Fluorescente x fosforescente: entenda a diferença entre os materiais que brilham de formas distintas
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A fluorescência ocorre quando um material absorve luz e a reemite quase instantaneamente. Isso significa que ele só brilha enquanto está sendo iluminado, especialmente por luz ultravioleta. Ao desligar a fonte, o brilho desaparece imediatamente, sem transição. Foto: Imagem gerada por i.a
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Um exemplo comum de fluorescência são as canetas marca-texto, que parecem intensas sob certas luzes. Roupas neon em festas com luz negra também mostram esse efeito com bastante clareza. O mesmo acontece com tintas usadas em ambientes artísticos e decorativos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Já a fosforescência envolve um processo mais lento de liberação de energia. O material absorve luz e continua emitindo brilho mesmo depois que a fonte é retirada. Esse efeito pode durar de alguns segundos até várias horas, diminuindo gradualmente Foto: Imagem gerada por i.a
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Entre os exemplos mais conhecidos estão as estrelas coladas no teto de quartos, que brilham no escuro. Ponteiros de relógios e placas de saída de emergência também utilizam esse recurso. Nesses casos, o objetivo é manter a visibilidade mesmo sem iluminação. Foto: Imagem gerada por i.a
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De forma simples, a fluorescência exige luz contínua para funcionar, enquanto a fosforescência “carrega” e libera brilho depois. Essa diferença explica por que cada uma é usada em contextos específicos. Saber identificá-las torna mais fácil entender fenômenos visuais do cotidiano. Foto: Imagem gerada por i.a