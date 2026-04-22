Conheça a origem de Pinóquio, personagem associado à mentira

No livro de Collodi, autor nascido na cidade de Florença, há cenas que a Disney não incluiu na sua criação. Pinóquio é enforcado em um carvalho por roubar as moedas de ouro da Raposa e do Galo. A intenção, segundo os estudiosos, era dar lição de moral sobre as consequências de não ser um bom menino. Foto: Domínio Público