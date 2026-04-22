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Conheça a origem de Pinóquio, personagem associado à mentira

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Redação Flipar
  • Pinóquio tornou-se muito conhecido pela versão em desenho animado da Disney, com estreia nos Estados Unidos em fevereiro de 1940.
    Pinóquio tornou-se muito conhecido pela versão em desenho animado da Disney, com estreia nos Estados Unidos em fevereiro de 1940. Foto: Divulgação
  • O personagem foi criado pelo escritor italiano Carlo Collodi (1826 - 1890) - nome artístico de Carlo Lorenzini - ainda no século 19, mais precisamente no ano de 1881.
    O personagem foi criado pelo escritor italiano Carlo Collodi (1826 - 1890) - nome artístico de Carlo Lorenzini - ainda no século 19, mais precisamente no ano de 1881. Foto: Domínio Publico/Wikimédia Commons
  • Em 7 de julho de 1881, o autor publicou os primeiros capítulos de “Histórias de uma Marionete”. Em 1883, as histórias foram reunidas em um livro chamado “As Aventuras de Pinóquio”.
    Em 7 de julho de 1881, o autor publicou os primeiros capítulos de “Histórias de uma Marionete”. Em 1883, as histórias foram reunidas em um livro chamado “As Aventuras de Pinóquio”. Foto: Divulgação
  • As tirinhas originais com a sua figura eram publicadas no jornal “Il Giornale per i Bambini” (“O Jornal para as Crianças”, em tradução livre).
    As tirinhas originais com a sua figura eram publicadas no jornal “Il Giornale per i Bambini” (“O Jornal para as Crianças”, em tradução livre). Foto: Domínio Público
  • Na adaptação cinematográfica que acabou por se popularizar, Pinóquio é um boneco cujo nariz crescia a cada vez que ele contava uma mentira.
    Na adaptação cinematográfica que acabou por se popularizar, Pinóquio é um boneco cujo nariz crescia a cada vez que ele contava uma mentira. Foto: Divulgação
  • A marionete foi construída por Geppetto, um idoso entalhador de madeira que, no desenho da Disney é um senhor gentil e bonachão.
    A marionete foi construída por Geppetto, um idoso entalhador de madeira que, no desenho da Disney é um senhor gentil e bonachão. Foto: Divulgação
  • Porém, na história original de Collodi a mentira não é o aspecto central da trama, embora Pinóquio, de fato, conte mentiras.
    Porém, na história original de Collodi a mentira não é o aspecto central da trama, embora Pinóquio, de fato, conte mentiras. Foto: Divulgação
  • Ao contrário do personagem retratado no desenho da Disney, ingênuo e distraído, o Pinóquio elaborado pelo autor italiano tem características um tanto sombrias.
    Ao contrário do personagem retratado no desenho da Disney, ingênuo e distraído, o Pinóquio elaborado pelo autor italiano tem características um tanto sombrias. Foto: Domínio Público
  • Nas aventuras descritas no conto do século 19, Collodi expôs as condições de vida da Itália na época, 20 anos após a reunificação do país e com uma realidade social difícil. O retrato de Pinóquio estava longe de alguém sentimental.
    Nas aventuras descritas no conto do século 19, Collodi expôs as condições de vida da Itália na época, 20 anos após a reunificação do país e com uma realidade social difícil. O retrato de Pinóquio estava longe de alguém sentimental. Foto: Domínio Público
  • Em conversa com a emissora britânica BBC, Roberto Vezzani, da Fundação Nacional Carlo Collodi, reforçou que há um tom sombrio no conto original.
    Em conversa com a emissora britânica BBC, Roberto Vezzani, da Fundação Nacional Carlo Collodi, reforçou que há um tom sombrio no conto original. Foto: Divulgação
  • “Collodi conseguiu criar uma história para crianças que também expressa algo profundo sobre a sociedade, sobra a dificuldade de tornar-se adulto. Ele criou Pinóquio, cuja humanidade é excepcional”, disse Vezzani.
    “Collodi conseguiu criar uma história para crianças que também expressa algo profundo sobre a sociedade, sobra a dificuldade de tornar-se adulto. Ele criou Pinóquio, cuja humanidade é excepcional”, disse Vezzani. Foto: Divulgação
  • Em 2022, o cineasta Robert Zemeckis lançou uma versão cinematográfica mais fiel aos escritos de Collodi, com produção da própria Disney e Tom Hanks no papel de Geppetto.
    Em 2022, o cineasta Robert Zemeckis lançou uma versão cinematográfica mais fiel aos escritos de Collodi, com produção da própria Disney e Tom Hanks no papel de Geppetto. Foto: - Divulgação
  • No mesmo ano, Guillermo del Toro dirigiu animação de Pinóquio para a Netflix também alinhada com a narrativa original do clássico.
    No mesmo ano, Guillermo del Toro dirigiu animação de Pinóquio para a Netflix também alinhada com a narrativa original do clássico. Foto: Divulgação
  • Anos antes, em 2019, uma versão italiano, com o astro Roberto Benigni (
    Anos antes, em 2019, uma versão italiano, com o astro Roberto Benigni ("A Vida é Bela"), foi lançada. Foto: Divulgação
  • No livro de Collodi, autor nascido na cidade de Florença, há cenas que a Disney não incluiu na sua criação. Pinóquio é enforcado em um carvalho por roubar as moedas de ouro da Raposa e do Galo. A intenção, segundo os estudiosos, era dar lição de moral sobre as consequências de não ser um bom menino.
    No livro de Collodi, autor nascido na cidade de Florença, há cenas que a Disney não incluiu na sua criação. Pinóquio é enforcado em um carvalho por roubar as moedas de ouro da Raposa e do Galo. A intenção, segundo os estudiosos, era dar lição de moral sobre as consequências de não ser um bom menino. Foto: Domínio Público
  • Mas cartas de leitores o fizeram criar novos capítulos. No desenho da Disney, Pinóquio se transforma em um menino de verdade após uma fada azul atender o desejo de Geppetto.
    Mas cartas de leitores o fizeram criar novos capítulos. No desenho da Disney, Pinóquio se transforma em um menino de verdade após uma fada azul atender o desejo de Geppetto. Foto: Divulgação
  • O nariz de Pinóquio cresce quando ele mente para a fada em uma situação em que deixou de ir à escola e acabou preso na gaiola pelo dono de um teatro de marionetes chamado Stromboli. Ele vive outras aventuras, sempre acompanhado pelo Grilo Falante, popular personagem que funciona como a consciência do menino.
    O nariz de Pinóquio cresce quando ele mente para a fada em uma situação em que deixou de ir à escola e acabou preso na gaiola pelo dono de um teatro de marionetes chamado Stromboli. Ele vive outras aventuras, sempre acompanhado pelo Grilo Falante, popular personagem que funciona como a consciência do menino. Foto: Divulgação
  • A imagem de Pinóquio com o nariz grande se tornou muito popular e até hoje é possível encontrar produtos que reproduzem sua figura.
    A imagem de Pinóquio com o nariz grande se tornou muito popular e até hoje é possível encontrar produtos que reproduzem sua figura. Foto: Imagem de karosieben por Pixabay
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