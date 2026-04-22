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Automobilismo e carros

Chuva e neblina: os erros mais perigosos que motoristas ainda cometem no trânsito

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Redação Flipar
  • Um erro frequente é utilizar o farol alto durante a neblina, o que parece ajudar, mas tem o efeito contrário. A luz forte reflete nas gotículas de água suspensas no ar e volta para o campo de visão do motorista. Isso cria uma espécie de “parede branca”, dificultando ainda mais enxergar a pista.
    Um erro frequente é utilizar o farol alto durante a neblina, o que parece ajudar, mas tem o efeito contrário. A luz forte reflete nas gotículas de água suspensas no ar e volta para o campo de visão do motorista. Isso cria uma espécie de “parede branca”, dificultando ainda mais enxergar a pista. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outro equívoco comum é não acender o farol baixo durante a chuva, principalmente durante o dia. Mesmo com alguma claridade, a visibilidade entre veículos diminui bastante. O farol baixo ajuda o carro a ser visto por outros motoristas, aumentando a segurança.
    Outro equívoco comum é não acender o farol baixo durante a chuva, principalmente durante o dia. Mesmo com alguma claridade, a visibilidade entre veículos diminui bastante. O farol baixo ajuda o carro a ser visto por outros motoristas, aumentando a segurança. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A velocidade acima do ideal também é um problema recorrente nessas condições. Com a pista molhada, o risco de aquaplanagem aumenta, reduzindo o controle do veículo. Além disso, o tempo de reação precisa ser maior em situações de baixa visibilidade.
    A velocidade acima do ideal também é um problema recorrente nessas condições. Com a pista molhada, o risco de aquaplanagem aumenta, reduzindo o controle do veículo. Além disso, o tempo de reação precisa ser maior em situações de baixa visibilidade. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Manter pouca distância do carro à frente é outro erro perigoso. Em pistas molhadas, o espaço necessário para frenagem aumenta consideravelmente. Sem essa margem, qualquer imprevisto pode resultar em colisão.
    Manter pouca distância do carro à frente é outro erro perigoso. Em pistas molhadas, o espaço necessário para frenagem aumenta consideravelmente. Sem essa margem, qualquer imprevisto pode resultar em colisão. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Por fim, negligenciar a manutenção do veículo agrava ainda mais os riscos. Pneus desgastados e limpadores de para-brisa ineficientes comprometem a dirigibilidade e a visão. Em condições adversas, esses detalhes fazem toda a diferença para evitar acidentes.
    Por fim, negligenciar a manutenção do veículo agrava ainda mais os riscos. Pneus desgastados e limpadores de para-brisa ineficientes comprometem a dirigibilidade e a visão. Em condições adversas, esses detalhes fazem toda a diferença para evitar acidentes. Foto: Imagem gerada por i.a
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