Chuva e neblina: os erros mais perigosos que motoristas ainda cometem no trânsito

Um erro frequente é utilizar o farol alto durante a neblina, o que parece ajudar, mas tem o efeito contrário. A luz forte reflete nas gotículas de água suspensas no ar e volta para o campo de visão do motorista. Isso cria uma espécie de “parede branca”, dificultando ainda mais enxergar a pista. Foto: Imagem gerada por i.a