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Catedral de Brasília: arquitetura e inovação
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Localizada na região Centro-Oeste, Brasília ocupa uma posição geográfica estratégica e começou a ser planejada em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com projeto urbanístico de Lúcio Costa, arquitetura de Oscar Niemeyer e cálculos estruturais de Joaquim Cardozo. O Plano Piloto, como ficou conhecido o projeto, foi cuidadosamente adaptado ao relevo da região e integrado ao Lago Paranoá e, visto de cima, lembra o traçado de um avião. Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília.
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Muitas dessas construções são emblemáticas e pontos turísticos famosos, como a Praça dos Três Poderes, onde estão localizadas as sedes do governo federal; o Lago Paranoá, muito procurado para lazer e atividades ao ar livre; a Ponte Juscelino Kubitschek, famosa por seu design inovador; e o Museu JK, que preserva a história do fundador da cidade. Foto: wikimedia commons Josue Marinho
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Outra construção emblemática é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Catedral de Brasília, um dos pontos turísticos mais impressionantes da capital. Sua arquitetura moderna e seus vitrais coloridos chamam a atenção de quem visita a cidade. Foto: Reprodução do site westwing.com.br
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Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a catedral começou a ser construída em 1959 e foi inaugurada oficialmente no dia 31 de maio de 1970, fazendo parte do conjunto inicial de edifícios que compõem o Eixo Monumental da capital brasileira. Desde então, tornou-se uma das obras mais conhecidas do conjunto arquitetônico da cidade. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
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A construção possui um formato único, composto por dezesseis pilares de concreto em forma de bumerangue. Esses pilares se encontram no topo e formam um anel de compressão essencial para a sustentação da estrutura. Trata-se de uma solução engenhosa criada por Oscar Niemeyer, já que nenhum dos pilares se sustenta sozinho. Quando unidos no centro, garantem estabilidade e firmeza ao conjunto arquitetônico. Foto: Rodrigo_Marfan wikimedia commons
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Os vitrais que ocupam os espaços entre os pilares estão entre os principais destaques da Catedral Metropolitana de Brasília. Formados por 16 peças de fibra de vidro em tons de azul, verde, branco e marrom, eles ficam distribuídos entre as estruturas de concreto. Cada peça possui formato triangular, com cerca de dez metros de base e trinta de altura, e totaliza aproximadamente 2 mil metros quadrados. Além de permitirem a entrada de luz natural, criam um ambiente iluminado e colorido, com tonalida Foto: Javier Gil wikimedia commons
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Ao redor da catedral, há um espelho d’água que valoriza ainda mais a construção, mas que também é funcional, já que contribui para resfriar o ambiente e aumentar a umidade do ar seco típico do Cerrado. O reservatório possui cerca de 40 centímetros de profundidade e capacidade para aproximadamente 1 milhão de litros de água. Essa água contorna o templo, oculta a base das colunas e cria a impressão de que elas surgem da superfície. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil
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No interior da catedral, também há diversas obras de arte importantes. Entre elas, estão os painéis da Via-Sacra, pintados por Di Cavalcanti, os azulejos de Athos Bulcão e esculturas de anjos suspensos no teto. Além disso, o espaço abriga uma réplica da famosa obra Pietà, de Michelangelo. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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A acústica do interior também chama atenção e atrai diversos visitantes, já que é possível ouvir pelas paredes. Assim, se alguém falar próximo a uma das paredes curvas da catedral, a voz pode ser ouvida claramente do outro lado, a vários metros de distância, desde que a outra pessoa também esteja próxima à parede. Esse efeito ocorre devido à simetria do espaço e ao fenômeno de ressonância. Foto: Wikimedia Commons / Mateus S. Figueiredo
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Outras curiosidades do interior da catedral são a presença da Cruz Histórica, utilizada na primeira missa de Brasília em 1957; o altar doado pelo papa Paulo VI; e a réplica da imagem original de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira de Brasília e do Brasil, que fica guardada em uma redoma de cristal projetada por Oscar Niemeyer. Foto: Flickr Francisco Aragão
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Na área externa, há esculturas dos quatro evangelistas. Essas obras foram criadas pelo artista Alfredo Ceschiatti. Além disso, há um campanário de 20 metros de altura, com quatro sinos de bronze doados pelo governo da Espanha, e um batistério decorado com azulejos. Vale destacar que os sinos são controlados eletronicamente desde 1987. Foto: Wikimedia Commons / Donatas Dabravolskas