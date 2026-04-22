Catedral de Brasília: arquitetura e inovação

A acústica do interior também chama atenção e atrai diversos visitantes, já que é possível ouvir pelas paredes. Assim, se alguém falar próximo a uma das paredes curvas da catedral, a voz pode ser ouvida claramente do outro lado, a vários metros de distância, desde que a outra pessoa também esteja próxima à parede. Esse efeito ocorre devido à simetria do espaço e ao fenômeno de ressonância. Foto: Wikimedia Commons / Mateus S. Figueiredo