Entre memória e política: a história da estátua de Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro

O atual prédio do Palácio Tiradentes foi inaugurado em maio de 1926 para sediar a Câmara dos Deputados, quando o Rio de Janeiro era capital federal, ainda durante a chamada Primeira República. Com arquitetura imponente, em estilo eclético, o edifício representava o poder legislativo do Brasil em um momento de afirmação institucional do país. Décadas depois, com a transferência da capital para Brasília, em 1960, o palácio passou a abrigar a Assembleia Legislativa do então Estado da Guanabara e, d Foto: Reprodução do Fundo Correio da Manhã/Arquivo Nacional