A construção de Brasília como símbolo da modernidade no Brasil

Sua proposta, porém, não foi adiante. Com a Proclamação da República, em 1889, o tema voltou a ser discutido, e a Constituição de 1891 determinou a reserva de uma área no Planalto Central para a futura instalação da capital brasileira. Brasília começou a ser planejada em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com projeto urbanístico de Lúcio Costa, arquitetura de Oscar Niemeyer e cálculos estruturais de Joaquim Cardozo. O Plano Piloto, como ficou conhecido o projeto, foi adaptado ao re Foto: Domínio Público