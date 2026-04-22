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A construção de Brasília como símbolo da modernidade no Brasil
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Localizada na região Centro-Oeste, Brasília ocupa uma posição geográfica estratégica. A ideia de transferência da capital para o interior do Brasil existia, porém, desde o século 19, quando José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como patrono da independência do Brasil, sugeriu, em 1823, essa mudança como forma de proteger o país de possíveis ameaças externas. Ele também sugeriu o nome “Brasília”. Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília.
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Sua proposta, porém, não foi adiante. Com a Proclamação da República, em 1889, o tema voltou a ser discutido, e a Constituição de 1891 determinou a reserva de uma área no Planalto Central para a futura instalação da capital brasileira. Brasília começou a ser planejada em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com projeto urbanístico de Lúcio Costa, arquitetura de Oscar Niemeyer e cálculos estruturais de Joaquim Cardozo. O Plano Piloto, como ficou conhecido o projeto, foi adaptado ao re Foto: Domínio Público
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A construção enfrentou desafios logísticos significativos, pois a região possuía pouca infraestrutura e ficava distante de centros urbanos como Anápolis. Houve muitas dificuldades no transporte de materiais, o que aumentou os custos da obra. Ainda assim, a cidade foi concluída em poucos anos e se tornou um marco do planejamento urbano brasileiro. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
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A construção de Brasília atraiu milhares de trabalhadores de diversas regiões do país, que ficaram conhecidos como candangos. Em busca de oportunidades, esses migrantes enfrentaram condições difíceis, com trabalho intenso e pouca infraestrutura. Apesar das dificuldades, essa migração contribuiu para a diversidade cultural da cidade. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
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Assim, no dia 21 de abril de 1960, com a estrutura básica da cidade já concluída, Brasília foi oficialmente inaugurada. Entre as construções já finalizadas ou quase concluídas estavam os palácios da Alvorada, do Planalto e do Itamaraty, o Congresso Nacional, o Cine Brasília, o Brasília Palace Hotel e a Catedral de Brasília. Foto: Pedro França/Agência Senado
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Uma curiosidade sobre Brasília é que a cidade é cercada por diversas lendas, e uma das mais famosas diz que o padre italiano Dom Bosco sonhou, em 1883, com a construção de uma nova civilização entre os paralelos 15 e 20, onde um grande lago se formaria e riquezas incalculáveis seriam encontradas. Foto: Youtube/ Granmídia Produtora
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Diferente de outras cidades brasileiras, Brasília não é um município comum. Ela faz parte do Distrito Federal, que funciona ao mesmo tempo como estado e município, algo único no país. O Distrito Federal é dividido em regiões administrativas, chamadas de cidades-satélites. Essas áreas são importantes para o funcionamento da capital e concentram grande parte da população. Foto: Gastão Guedes wikimedia commons
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Como sede dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, Brasília concentra grande parte das decisões políticas do país. É nesse espaço que são elaboradas leis, definidas políticas públicas e tomadas decisões que impactam todo o Brasil. Além disso, a cidade abriga 127 embaixadas estrangeiras. Foto: wikimedia commons Josue Marinho
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A capital federal, Brasília, também se destaca por seus indicadores econômicos e administrativos, já que possui um dos maiores PIBs per capita entre as capitais brasileiras. Esse resultado se deve, principalmente, à forte presença do setor de serviços, com destaque para a administração pública, atividades financeiras, educação e saúde. Foto: fanjianhua por freepik
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Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 7 de dezembro de 1987, primeiro conjunto urbano do século 20 a receber essa distinção devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico, além de possuir a maior área tombada do mundo, com 112,5 quilômetros quadrados. Foto: divulgação UNESCO
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Entre os principais pontos turísticos, se destacam a Praça dos Três Poderes, onde estão localizadas as sedes do governo federal; a Catedral Metropolitana de Brasília, conhecida por sua arquitetura moderna e vitrais impressionantes; e o Lago Paranoá, muito procurado para lazer e atividades ao ar livre. Outro destaque é a Ponte Juscelino Kubitschek, famosa por seu design inovador, e o Museu JK, que preserva a história do fundador da cidade. Foto: Senado Federal wikimedia commons