Janis Joplin: exposição inédita no Brasil revela objetos pessoais da lenda do rock

A montagem segue o padrão das exposições imersivas do MIS, com uma proposta cenográfica que estimula diferentes sentidos. Ao todo, o espaço no primeiro andar do museu foi dividido em dez salas expositivas temáticas, organizadas com base em emoções e momentos marcantes da vida da lendária cantora. Uma delas é dedicada ao amor que a cantora tinha pelo Brasil, com registro da passagem dela pelo Rio de Janeiro durante o Carnaval de 1970. O tempo médio sugerido para a visita é de cerca de 40 minutos, Foto: Lucas Mello/Divulgação