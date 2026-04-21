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Das cidades mais antigas do planeta, Damasco mantém sua energia

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Redação Flipar
  • Afinal, a localização da capital da Síria é estratégica, entre o rio Barada e as rotas comerciais. Isso faz dela um importante centro cultural e comercial.
    Afinal, a localização da capital da Síria é estratégica, entre o rio Barada e as rotas comerciais. Isso faz dela um importante centro cultural e comercial. Foto: Abdulsalam Haykal /Wikimédia Commons
  • A cidade foi dominada por diversas civilizações, incluindo arameus, assírios, romanos e islâmicos, que moldaram sua rica história.
    A cidade foi dominada por diversas civilizações, incluindo arameus, assírios, romanos e islâmicos, que moldaram sua rica história. Foto: Flickr Javier Martin
  • Damasco era parte da antiga província de Amurru, no Reino dos Hicsos de 1720 a 1 570 a.C. Alguns dos primeiros registros egípcios são as Cartas de Amarna de 1 350 a.C., quando a cidade foi governada pelo rei Biryawaza.
    Damasco era parte da antiga província de Amurru, no Reino dos Hicsos de 1720 a 1 570 a.C. Alguns dos primeiros registros egípcios são as Cartas de Amarna de 1 350 a.C., quando a cidade foi governada pelo rei Biryawaza. Foto: Flickr Javier Martin
  • Durante o período islâmico, Damasco foi a capital do Califado Omíada (661-750 d.C.), marcando seu auge político e cultural.
    Durante o período islâmico, Damasco foi a capital do Califado Omíada (661-750 d.C.), marcando seu auge político e cultural. Foto: r Ron Van Oers/Wikimédia Commons
  • Além disso, a cidade enfrentou invasões dos mongóis e cruzados, mas conseguiu preservar seu papel como centro estratégico.
    Além disso, a cidade enfrentou invasões dos mongóis e cruzados, mas conseguiu preservar seu papel como centro estratégico. Foto: Ali Al-Sammadi/ Wikimédia Commons
  • A região de Damasco, assim como o resto da Síria, tornou-se um campo de batalha por volta de 1 260 a.C., entre os hititas desde o norte e os egípcios do sul. Fato que contribuiu para o desenvolvimento da cidade na transição da Idade do Bronze à Idade do Ferro.
    A região de Damasco, assim como o resto da Síria, tornou-se um campo de batalha por volta de 1 260 a.C., entre os hititas desde o norte e os egípcios do sul. Fato que contribuiu para o desenvolvimento da cidade na transição da Idade do Bronze à Idade do Ferro. Foto: Flickr David Samuel
  • Damasco fica em um planalto situado a 690 metros acima do nível do mar e é limitada pela cordilheira Antilíbano a oeste e pelo deserto da Síria a leste. A cidade fica no oásis de Guta e a água que a abastece vem do rio Barada.
    Damasco fica em um planalto situado a 690 metros acima do nível do mar e é limitada pela cordilheira Antilíbano a oeste e pelo deserto da Síria a leste. A cidade fica no oásis de Guta e a água que a abastece vem do rio Barada. Foto: Flickr David Samuel
  • A Cidade Antiga de Damasco concentra-se em uma extensa Cidade Velha, que abrange o gigantesco souk (mercado), um grande bairro muçulmano, um bairro menor cristão e uma minúscula zona judaica.
    A Cidade Antiga de Damasco concentra-se em uma extensa Cidade Velha, que abrange o gigantesco souk (mercado), um grande bairro muçulmano, um bairro menor cristão e uma minúscula zona judaica. Foto: Flickr João Antonio
  • Damasco disputa, com Jericó, na Cisjordânia, e Biblos, o título de cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, sendo a cidade-capital mais antiga do planeta.
    Damasco disputa, com Jericó, na Cisjordânia, e Biblos, o título de cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, sendo a cidade-capital mais antiga do planeta. Foto: - Creative Commons
  • A economia de Damasco baseia-se em produtos alimentícios, vestuário e material impresso. A cidade possui uma tradição artesanal importante, produzindo têxteis, sedas, artigos de couro, filigrana de ouro, objetos em prata e artigos em cobre e latão.
    A economia de Damasco baseia-se em produtos alimentícios, vestuário e material impresso. A cidade possui uma tradição artesanal importante, produzindo têxteis, sedas, artigos de couro, filigrana de ouro, objetos em prata e artigos em cobre e latão. Foto: Saleh.photography/Wikimédia Commons
  • Atualmente, a cidade é conhecida por seus mercados tradicionais, como o Souq al-Hamidiyah, que vende de tudo, inclusive especiarias e tecidos.
    Atualmente, a cidade é conhecida por seus mercados tradicionais, como o Souq al-Hamidiyah, que vende de tudo, inclusive especiarias e tecidos. Foto: Jerzy Strzelecki wikimedia commons
  • A agricultura ao redor de Damasco, com base no rio Barada, sempre foi crucial para seu abastecimento. Outro ponto significativo na economia é o turismo religioso e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo.
    A agricultura ao redor de Damasco, com base no rio Barada, sempre foi crucial para seu abastecimento. Outro ponto significativo na economia é o turismo religioso e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo. Foto: Flickr Toni Font
  • Damasco é a capital da Síria desde 1946, sendo o centro político e administrativo do país. Assim, a cidade desempenhou um papel crucial no movimento pan-árabe e nas lutas pela independência no século XX.
    Damasco é a capital da Síria desde 1946, sendo o centro político e administrativo do país. Assim, a cidade desempenhou um papel crucial no movimento pan-árabe e nas lutas pela independência no século XX. Foto: Flickr enzo marcantonio
  • A Mesquita Omíada guarda relíquias importantes, incluindo um santuário dedicado a João Batista, reverenciado por cristãos e muçulmanos.
    A Mesquita Omíada guarda relíquias importantes, incluindo um santuário dedicado a João Batista, reverenciado por cristãos e muçulmanos. Foto: Ali Al-Sammadi/Wikimédia Commons
  • Assim, localizada no coração de Damasco, foi construída no início do século VIII pela califa omíada Al-Walid I. Essa rica história faz dela um símbolo de continuidade e convivência de diferentes culturas e religiões na região.
    Assim, localizada no coração de Damasco, foi construída no início do século VIII pela califa omíada Al-Walid I. Essa rica história faz dela um símbolo de continuidade e convivência de diferentes culturas e religiões na região. Foto: - Imagem de Dianne Ket por Pixabay
  • Destacam-se os mosaicos dourados que adornam suas paredes, representando paisagens paradisíacas. Além de seu impressionante pátio e o minarete conhecido como
    Destacam-se os mosaicos dourados que adornam suas paredes, representando paisagens paradisíacas. Além de seu impressionante pátio e o minarete conhecido como "Minarete de Jesus", ligado a referência sobre o retorno de Jesus no islamismo. Foto: Arian Zwegers /Wikimédia Commons
  • Ao longo dos anos, a Praça Omíada também se tornou um local simbólico de celebrações, manifestações e eventos culturais em Damasco.
    Ao longo dos anos, a Praça Omíada também se tornou um local simbólico de celebrações, manifestações e eventos culturais em Damasco. Foto: Ahmadac/ Wikimédia Commons
  • Ela é um marco da cidade que conecta a história ancestral da Síria com sua vida contemporânea, destacando a importância histórica da dinastia omíada
    Ela é um marco da cidade que conecta a história ancestral da Síria com sua vida contemporânea, destacando a importância histórica da dinastia omíada Foto: Flickr Javier Martin
  • A mesquita abriga um santuário no qual acredita-se estar preservada a cabeça de João Batista, que é considerado um Profeta do Islã e chamado Yahya.
    A mesquita abriga um santuário no qual acredita-se estar preservada a cabeça de João Batista, que é considerado um Profeta do Islã e chamado Yahya. Foto: Vyacheslav Argenberg wikimedia commons
  • A capela de São Paulo foi reconstruída em 1867 e reestruturada em 1973. Em Damasco, acha-se também o lugar em que a tradição coloca o episódio da conversão do santo, no bairro Al Tabbaleh, onde os franciscanos da Custódia da Terra Santa haviam edificado uma capela, em 1925.
    A capela de São Paulo foi reconstruída em 1867 e reestruturada em 1973. Em Damasco, acha-se também o lugar em que a tradição coloca o episódio da conversão do santo, no bairro Al Tabbaleh, onde os franciscanos da Custódia da Terra Santa haviam edificado uma capela, em 1925. Foto: Jerzy Strzelecki/ Wikimédia Commons
  • Apesar dos desafios, a cidade permanece um símbolo de resistência e identidade nacional para os sírios e pode ajudar o país nesta transição política
    Apesar dos desafios, a cidade permanece um símbolo de resistência e identidade nacional para os sírios e pode ajudar o país nesta transição política Foto: Aziz1005/ Wikimédia Commons
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