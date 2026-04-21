Drones super-rápidos atingem velocidades impressionantes, superam até carros esportivos e batem recorde no Guinness

A marca impressiona especialmente por ter sido lançada dentro da categoria de microdrones, que enfrenta limitações físicas e costuma ter menos restrições regulatórias em vários países. O recorde demonstra o avanço da engenharia em dispositivos compactos e reforça o potencial da inovação independente, mostrando que projetos de grandes corporações podem atingir níveis técnicos comparáveis aos de veículos de alta performance. Foto: Divulgação/Guinness World Records