Cidade de Viana do Castelo, em Portugal, terá festival com 40 mil flores em maio; conheça

A programação inclui ainda a Feira de Flores e Jardinagem e atividades de rua gratuitas, com continuidade ao longo de todo o mês de maio por meio de exposições, feirões regionais e eventos culturais. Pela proximidade com a região de Galiza e pela facilidade de circulação a pé no centro histórico, a iniciativa se consolidou como um importante atrativo turístico do noroeste peninsular. A entrada é livre na maioria das atividades e o evento é uma excelente opção de lazer para moradores e turistas. Foto: Reprodução/YouTube HFSocial