Estilo de Vida
Tecnologia passiva transforma telhados em aliados contra o calor
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Ao diminuir o aquecimento das construções, esse tipo de telhado reduz o uso de ar condicionado e contribui para aliviar a sobrecarga do sistema elétrico durante períodos de calor intenso. A tecnologia funciona de forma passiva, sem necessidade de operação diária. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
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Pode ser aplicada tanto em telhados planos, com tintas claras específicas, quanto em coberturas inclinadas, por meio de telhas e revestimentos refletivos, com custo adicional geralmente baixo e maior durabilidade da estrutura. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
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O verÃ£o, aliÃ¡s, comeÃ§ou no dia 21 de dezembro e, para amenizar o calor sem gastar muito com ar-condicionado, vale verificar estratÃ©gias Ãºteis. Veja algumas dicas. Foto: imagem gerada por i.a
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Tinta refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior. Foto: wirestock wikimedia commons
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O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto. Foto: Albert Bridge/Wikimedia Commons
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Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz. Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um "ar-condicionado" caseiro usando uma caixa de isopor. Foto: Freepik
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No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado. Foto: reprodução youtube
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Para criar o "ar-condicionado" caseiro, você precisará de uma caneta marcadora, um estilete, um mini ventilador portátil e dois pequenos pedaços de cano. Foto: reprodução youtube
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Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes. Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador. Foto: reprodução youtube
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Para finalizar, coloque gelo dentro do "ar-condicionado" caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Mas não termina aqui: veja mais dicas! Foto: montagem / reprodução youtube
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Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido. Foto: engin akyurt Unsplash
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Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo. Foto: freepik stockking
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Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar. Foto: Youtube/ Stardust Vibes - Relaxing Sounds
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Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro. Foto: Juan Emilio López Gallardo por Pixabay
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Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente. Foto: reprodução youtube
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Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior. Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia. Foto: freepik marymarkevich
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Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes. Foto: freepik pvproductions