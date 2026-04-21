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Entre areia e neve: os contrastes extremos das regiões montanhosas e desérticas do Irã
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Deserto de Dasht-e Lut (Deserto de Lut): Famoso por registrar algumas das temperaturas mais altas da Terra, chegando a mais de 70°C em certas áreas. Suas formações rochosas e campos de areia criam cenários quase extraterrestres, atraindo cientistas e aventureiros. É um espaço onde o silêncio absoluto e a vastidão reforçam a sensação de isolamento e poder natural. Foto: Youtube/Matemática AGC
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Deserto de Shahdad: Parte do Lut, é famoso por suas formações chamadas kaluts, esculturas naturais criadas pelo vento. Essas estruturas lembram cidades fantasmas e atraem visitantes fascinados pela estética surreal. É um exemplo de como erosão e tempo moldam paisagens únicas. Foto: Ninaras wikimedia commons
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Cordilheira de Zagros: Estende-se pelo oeste do país como uma barreira natural que influenciou rotas comerciais e culturais por milênios. Suas montanhas abrigam aldeias tradicionais e pastagens usadas por nômades. A geologia complexa da região também guarda reservas de petróleo, conectando paisagem e economia. Foto: ninara wikimedia commons
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Cordilheira de Alborz: Localizada ao norte, próxima ao Mar Cáspio, é marcada por picos nevados e vales férteis. O Monte Damavand, o mais alto do Irã, ergue-se como símbolo nacional e aparece em lendas persas. A proximidade com Teerã torna a região um refúgio para esportes de inverno e turismo ecológico. Foto: Hansueli Krapf - wikimedia commons
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Monte Damavand: Com mais de 5.600 metros de altitude, é o ponto culminante do Irã e da cordilheira de Alborz. Considerado um vulcão adormecido, ele é envolto em mitos que o associam a heróis épicos da literatura persa. Escalar o Damavand é um desafio físico e espiritual, atraindo montanhistas de todo o mundo. Foto: Safa.daneshvar wikimedia commons
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Deserto de Dasht-e Kavir (Deserto de Cavir): Conhecido como Grande Deserto de Sal, ocupa o centro do Irã e é marcado por planícies salinas e dunas que se estendem até o horizonte. Apesar da aridez extrema, comunidades locais desenvolveram técnicas engenhosas de sobrevivência, como o uso de qanats para irrigação. Sua paisagem hipnótica lembra a força da natureza e a resiliência humana. Foto: Klára Nováková wikimedia commons
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Montes Talesh: Na fronteira com o Azerbaijão, combinam florestas densas e picos elevados. Essa região é marcada por biodiversidade rica e comunidades que preservam tradições antigas. O contraste entre verde exuberante e montanhas íngremes cria um cenário de rara beleza. Foto: Naturefriends - wikimedia commons
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Deserto de Rig-e Jenn: Chamado de “Triângulo das Bermudas iraniano”, é cercado por lendas de espíritos e mistérios. Sua vastidão de dunas e ausência de água tornaram-no inóspito para caravanas antigas. Hoje, é explorado com cautela, mas continua a despertar curiosidade e respeito. Foto:
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Montes Sabalan: No noroeste, é outro vulcão adormecido que se destaca pela cratera com lago no topo. A região é famosa por suas fontes termais e paisagens alpinas. Também carrega importância espiritual, sendo amplamente reverenciado por comunidades locais. Foto: Adam Jones wikimedia commons
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Deserto de Maranjab: Localizado perto de Kashan, é conhecido por suas dunas douradas e caravançarais históricos. Era rota importante da antiga Rota da Seda, conectando mercadores e culturas. Hoje, é destino turístico que mistura aventura e história. Foto: Omid Jafarnejad wikimedia commons
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Montes Kopet Dag: Na fronteira com o Turcomenistão, formam uma cadeia montanhosa de grande relevância geológica. A região é marcada por vales férteis e comunidades agrícolas. Sua posição estratégica influenciou contatos culturais entre povos persas e turcomenos. Foto: Balkan Wikmedia commonsi
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Montes Elburz Ocidentais: Essa seção da cordilheira de Alborz abriga vales profundos e aldeias tradicionais. A diversidade climática permite desde florestas até áreas áridas em curtas distâncias. É uma região que conecta cultura rural e beleza natural. Foto: Asadi - wikimedia commons
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Deserto de Mesr: Próximo a Isfahan, é famoso por suas dunas altas e céus estrelados. É destino popular para turismo de aventura e observação astronômica. A tranquilidade do local cria uma atmosfera mágica que encanta visitantes. Foto: Esmail Golshan Mojdehi wikimedia commons
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Montes Makran: No sudeste, se estendem até o litoral do Golfo de Omã. A região combina montanhas áridas e paisagens costeiras, criando contrastes marcantes. Historicamente, foi rota de invasões e contatos marítimos. Foto: michael clarke stuff wikimedia commons
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Montes Binalud: Localizados perto de Mashhad, são chamados de “Mãe das Montanhas de Khorasan”. Com picos nevados e vales férteis, são essenciais para a agricultura regional. A paisagem mistura espiritualidade, já que Mashhad é cidade sagrada, com natureza imponente. Foto: Me wikimedia commons