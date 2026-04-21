Entre areia e neve: os contrastes extremos das regiões montanhosas e desérticas do Irã

Monte Damavand: Com mais de 5.600 metros de altitude, é o ponto culminante do Irã e da cordilheira de Alborz. Considerado um vulcão adormecido, ele é envolto em mitos que o associam a heróis épicos da literatura persa. Escalar o Damavand é um desafio físico e espiritual, atraindo montanhistas de todo o mundo. Foto: Safa.daneshvar wikimedia commons