Protea cynaroides: a flor majestosa que é símbolo na África no Sul

A protea cynaroides é considerada a maior entre as espécies de proteas, podendo atingir até 30 centímetros de diâmetro em sua inflorescência, o que lhe confere imponência e destaque. Essa dimensão impressionante não é apenas estética, mas também funcional, pois atrai polinizadores como aves e insetos que garantem sua reprodução em ambientes áridos. Sua capacidade de florescer em condições adversas reforça a ideia de resistência, tornando-se um símbolo de perseverança para a África do Sul. Foto: Ixitixel wikimedia commons