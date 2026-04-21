Old Faithful: o famoso gêiser de Yellowstone que inspirou o Parque do Zé Colmeia

As colunas de água e vapor atingem entre 30 e 55 metros, com média de 40 a 42 metros, e são visíveis a até 120 pés de altura. Tal variação é estável ao longo da história, tornando o Old Faithful um dos gêiseres mais confiáveis em termos de altura. A visão impressiona tanto de perto quanto de longe, já que a névoa pode ser vista a centenas de metros. Foto: Divulgação