Avicii: o legado do DJ que revolucionou a música eletrônica e morreu jovem

Tim Bergling, seu nome de batismo, nasceu em 8 de setembro de 1989, em Estocolmo, na Suécia. O nome artístico “Avicii” foi escolhido após ele descobrir que seu nome real já era usado na internet. Filho da atriz Anki Lidén, demonstrou interesse pela música desde cedo. Aos oito anos, por exemplo, já experimentava sons em casa e, por isso, começou a produzir suas próprias músicas ainda adolescente, usando o programa FL Studio. Foto: Divulgação