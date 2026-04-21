Filme com Brad Pitt, “Guerra Mundial Z” vai ganhar sequência

Em 2005, Brad Pitt estrelou ao lado de Angelina Jolie o filme de ação "Sr. e Sra. Smith", outro grande sucesso de bilheteria, que arrecadou mais de 478 milhões de dólares em todo o mundo e marcou o início de um dos relacionamentos mais emblemáticos de Hollywood. A história acompanha um casal que vive como espiões em segredo e que, ao descobrirem a verdadeira identidade um do outro, passam a receber a missão de eliminar um ao outro. Foto: Instagram @bradpittofficial