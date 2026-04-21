Justiça interdita ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após pedido da família

O caso tramita sob segredo de Justiça, o que limita a divulgação de detalhes específicos do processo. Ainda assim, a decisão reforça a preocupação da família com a proteção integral do ex-presidente. O instituto da interdição é um mecanismo previsto na legislação brasileira para situações em que uma pessoa perde, total ou parcialmente, a capacidade de gerir a própria vida civil. Esse procedimento judicial é utilizado quando há comprovação de que o indivíduo não consegue compreender ou expressar Foto: Reprodução do Youtube