Dia de Tiradentes: descubra a verdadeira aparência do herói nacional, diferente dos livros

Joaquim era alferes (uma espécie de tenente) da cavalaria de Dragões Reais de Minas, força militar que atuava na Capitania de Minas Gerais, subordinada à Corte Portuguesa. Tiradentes passou seus últimos três anos na prisão. Ele foi preso em 10/5/1789 numa casa da Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias, no Centro do Rio. Dali foi levado para uma fortaleza na Ilha das Cobras, onde ficou preso e incomunicável numa pequena cela por 1.072 dias. Foto: José Walsth Rodriugues wikimedia commons crop