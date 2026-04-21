Do sonho democrático à comoção nacional: 41 anos da morte de Tancredo Neves

Tancredo de Almeida Neves nasceu no dia 4 de março de 1910 em São João del-Rei, uma das principais cidades históricas no sul do estado de Minas Gerais. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na década de 1920, ele ingressou na política em 1935, quando foi eleito vereador em sua cidade natal como o mais votado entre todos os candidatos. Logo depois, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Foto: Adelano Lázaro/Wikimedia Commons