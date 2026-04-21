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Do sonho democrático à comoção nacional: 41 anos da morte de Tancredo Neves
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Tancredo de Almeida Neves nasceu no dia 4 de março de 1910 em São João del-Rei, uma das principais cidades históricas no sul do estado de Minas Gerais. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na década de 1920, ele ingressou na política em 1935, quando foi eleito vereador em sua cidade natal como o mais votado entre todos os candidatos. Logo depois, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Foto: Adelano Lázaro/Wikimedia Commons
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Dois anos depois, em meio ao Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, ele perdeu o cargo, ficou preso por alguns dias e voltou a exercer o Direito, atuando como promotor público e advogado do Sindicato dos Ferroviários. A redemocratização veio em 1945, ano em que Tancredo se elegeu deputado estadual pelo recém-fundado PSD, o Partido Social Democrático, que é diferente do atual PSD. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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O cargo na Assembleia Legislativa mineira lhe deu projeção nacional. Em seguida, foi eleito deputado federal cinco vezes: 1950, 1962, 1966, 1970 e 1974. Durante esse período, em 1953, Neves virou ministro da Justiça e Negócios Interiores em novo mandato de Getúlio Vargas, permanecendo no cargo até 1954, ano do suicídio do presidente. Foto: Reprodução Fundação Getúlio Vargas
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Em 1961, após a renúncia do então presidente Jânio Quadros, o Brasil mergulhou em uma grave crise institucional que colocou em xeque a posse do vice João Goulart. Como solução, foi adotado o parlamentarismo, e Tancredo Neves assumiu o cargo de primeiro-ministro, tornando-se responsável por conduzir o governo em meio a tensões entre militares e setores civis. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Sua gestão foi marcada pela busca de equilíbrio e diálogo, características que se tornariam sua marca registrada ao longo da carreira. Após o referendo de 1963, que restaurou o presidencialismo, Tancredo Neves deixou o posto, mas seguiu como uma figura influente no cenário político por seu estilo conciliador. Foto: Célio Azevedo - Agência Senado
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Em 1964, o golpe de 1964 depôs Goulart e instaurou um regime autoritário no país. Diferentemente de outros líderes, Tancredo Neves optou por uma postura pragmática, evitando confrontos diretos com os militares. Filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido de oposição consentida, ele passou a atuar dentro das limitações impostas pelo regime, defendendo gradualmente a retomada da democracia. Ao longo da década de 1970, com o início da abertura “lenta, gradual e segura”, ele ganhou ai Foto: Flickr Senado The Commons
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Nos anos 1980, com o enfraquecimento do regime militar, Tancredo emergiu como uma liderança nacional de grande peso. Em 1982, foi eleito governador de Minas Gerais, cargo que utilizou como plataforma para fortalecer sua imagem de gestor equilibrado e político conciliador. Foto: Reprodução Senado Federal
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Na época, o Brasil vivia uma crescente mobilização popular por eleições diretas, sintetizada no movimento pela retomada das eleições diretas. Com a derrota da emenda das Diretas Já no Congresso, a eleição presidencial de 1985 foi mantida de forma indireta, por meio do Colégio Eleitoral. Foi nesse contexto que Tancredo Neves se tornou o principal nome da oposição para disputar o pleito. Foto: Domínio Público
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Com uma ampla aliança política, que reuniu diferentes forças contrárias ao regime militar, ele venceu Paulo Maluf, o candidato governista, representando a esperança de transição pacífica para a democracia. Sua eleição simbolizou o fim de mais de duas décadas de governos militares e o início de uma nova fase na história brasileira. Foto: Sérgio Falci/Wikimedia Commons
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Na véspera da posse, em 14 de março de 1985, Tancredo foi internado com dores abdominais. Após uma série de cirurgias e complicações, sua morte foi confirmada em 21 de abril, gerando comoção nacional. Seu vice, José Sarney, acabou assumindo a presidência, conduzindo o início da chamada Nova República. Foto: Anderson Mola Flickr
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Tancredo Neves foi casado com Risoleta Neves, com quem teve três filhos. Ele era avô do político Aécio Neves, candidato derrotado à presidência da República em 2014 e que já foi governador de Minas Gerais, além de deputado federal e senador. Foto: Cidadão de Minas Flickr