No último da 3ª etapa, conjunto brasileiro brilha em Baku e garante medalha de prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Baku, cidade onde foi disputada a terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, é a capital do Azerbaijão e constitui o principal centro político, econômico e cultural do país, com posição estratégica entre o leste europeu e a Ásia Ocidental. Situada às margens do Mar Cáspio, a cidade conta com um dos maiores portos da região e desempenha papel essencial no comércio e na energia. A paisagem é marcada pelo contraste entre construções medievais e arranha-céus modernos. Foto: Lloyd Alozie/Unsplash