Rota do azeite e do vinho, cidade serrana é a ‘Toscana brasileira’

A necessidade de assistência religiosa levou Pereira Alves a doar terras para a construção de uma capela. Trouxe o Padre Júlio Velho Columbreiro, de Pindamonhangaba, que abençoou o local onde hoje está a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguendo ali uma cruz da Redenção e uma bandeira com a inscrição Foto: Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí - SP