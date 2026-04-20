Evento em Buenos Aires reúne milhares em tributo a um ano de morte do Papa Francisco

Depoimentos do público ressaltaram a importância da iniciativa como espaço de fé e esperança em um contexto social "marcado pela polarização, fragmentação e falta de comunicação". Para organizadores e participantes, a homenagem reforçou o alcance global do legado de Francisco e sua capacidade de unir pessoas além de fronteiras culturais e religiosas. Relembre a seguir a trajetória que fez com que Francisco se tornasse um dos Papas mais populares de todos os tempos! Foto: Reprodução @enriquecangas